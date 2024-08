Mundo É montagem vídeo que mostra Kamala Harris com cartaz “comunistas revolucionários da América”

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

A gravação autêntica mostra "Kamala and the coach" (Kamala e o treinador, em português) escrito no cartaz. (Foto: Reprodução)

Trata-se de uma montagem um vídeo que circula nas redes sociais em que a vice-presidente dos Estados Unidos e candidata à Presidência, Kamala Harris, posa para uma foto segurando um cartaz escrito “Revolutionary Communists of America” (Comunistas Revolucionários da América). A gravação autêntica mostra “Kamala and the coach” (Kamala e o treinador, em português) escrito no cartaz. A frase faz referência a Tim Walz, candidato a vice da democrata, que é ex-professor do ensino médio e técnico de futebol americano.

Por meio de uma busca reversa de imagens, o Estadão Verifica, serviço de checagem de informações, localizou a gravação original em uma postagem no X, publicada pelo jornalista Brahm Resnik em 9 de agosto deste ano. O vídeo autêntico permite identificar que o cartaz foi editado para inserir referências ao comunismo. Originalmente, Kamala e Walz tiraram foto com o pôster “Kamala and the coach”.

A frase, traduzida como “Kamala e o treinador”, é uma referência à profissão de Walz, que concorre à vice-presidência ao lado da democrata. Atualmente, ele é governador do Estado de Minnesota, mas atuou também como professor de ensino médio e técnico de futebol americano. A selfie foi publicada no Instagram pelos dois políticos.

No vídeo manipulado, há uma marca d’água do “Dilley Meme Team”, página que se apresenta como “máquina de guerra online de Trump”. O grupo costuma manipular mídias digitalmente para produzir conteúdos a favor do republicano. A página, no entanto, afirma sinalizar suas publicações como humorísticas.

Este boato também foi desmentido pela AFP Checamos.

Vídeos suspeitos de manipulação digital podem ser verificados por meio de uma busca reversa de imagens. Trata-se de uma ferramenta que ajuda a descobrir se aquela mídia já foi compartilhada antes na internet, em quais sites e em qual contexto. A filmagem analisada apresenta indícios de montagem, como erros de recortes no cartaz falso para sobrepor ao pôster verdadeiro.

Candidatura

Kamala aceitou formalmente a nomeação presidencial pelo Partido Democrata na madrugada de sexta-feira (23), proferindo um discurso profundamente pessoal, no qual prometeu priorizar a luta pela classe média e pelos direitos reprodutivos dos americanos.

Kamala e seus colegas democratas passaram uma semana reunidos em Chicago, estendendo a mão aos eleitores indecisos que precisarão conquistar para retomar a Casa Branca.

Seu discurso canalizou esse ímpeto, ao mesmo tempo em que enfrentou diretamente os ataques republicanos, usando sua biografia para argumentar que ela estava melhor posicionada para lidar com questões como economia, imigração e criminalidade – temas tradicionalmente vistos como vulnerabilidades democratas. Ela criticou seu oponente, Donald Trump, dizendo que ele está mais interessado em si mesmo do que nos eleitores.

Kamala é a primeira mulher negra e asiática a liderar a chapa de um grande partido. Em nenhum momento em sua fala de mais de 40 minutos ela mencionou essas características. Sua ascensão à nomeação apenas um mês após o presidente Joe Biden retirar sua candidatura é sem precedentes na era moderna.

Ela apresentou sua candidatura como um caminho para o futuro de uma nação marcada por anos de pandemia e divisões políticas.

“Nossa nação, com esta eleição, tem uma oportunidade preciosa e efêmera de superar a amargura, o cinismo e as batalhas divisivas do passado”, disse. “Uma chance de traçar um novo caminho. Não como membros de qualquer partido ou facção, mas como americanos.”

