Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil “É muita falta de responsabilidade” colocar em xeque a solidez do Banco do Brasil, diz sua presidente

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Tarciana Medeiros afirmou também que o banco segue “forte e robusto”. (Foto: Fernando Santos/Divulgação BB)

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, afirmou que é “muita falta de responsabilidade” colocar em xeque a solidez e a integridade do Banco do Brasil. A declaração foi dada no 1º Seminário de Governança, Riscos, Controle e Integridade – Governança, Ética e Integridade, do Ministério da Fazenda.

“É muita falta de responsabilidade quando algum brasileiro vem colocar em xeque a solidez, a segurança e a integridade de uma empresa como o Banco do Brasil”, afirmou Tarciana. “Que a gente não acredite em fake news. Que a gente não propague mentiras; que a gente combata essas mentiras, como servidores públicos que somos.”

Ela afirmou também que o banco segue “forte e robusto”. “O Banco do Brasil é um banco público de economia mista, que segue forte, com balanço robusto, que obedece, sim, à legislação brasileira, mas que também obedece e segue a legislação de mais de 20 países onde nós atuamos hoje, há mais de 80 anos. Então, não estamos falando de qualquer empresa; nós estamos falando do maior banco público do governo federal hoje.”

Bancos brasileiros, incluindo o BB, viram suas ações desabarem na terça-feira, 19, após decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de que leis e decisões estrangeiras não se aplicam a brasileiros no Brasil – em meio à tensão sobre a Lei Magnitsky, aplicada pelos EUA ao ministro Alexandre de Moraes.

Mais cedo, na quarta, o BB afirmou que acumula sólida experiência em relações internacionais e está preparado para lidar com temas complexos ou sensíveis que envolvem regulamentações globais.

A preocupação dos analistas se deve ao papel que a companhia com mais de 200 anos exerce no meio político. Isso porque o BB é responsável por pagar os salários dos ministros do STF, que têm sido alvo de críticas e sanções dos Estados Unidos por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

O BB também vem sendo questionado por seus resultados. No balanço do segundo trimestre, o banco viu seu lucro cair 60% em um ano, o que desagradou o mercado. Grandes produtores rurais, especialmente do Centro-Oeste e do Sul, estiveram no centro dos problemas na carteira de crédito do banco que provocaram uma queda para 8,4% no retorno (ROE, na sigla em inglês) de abril a junho.

O nível é o menor entre os grandes bancos e o mais baixo do BB desde 2016, na época da crise gerada pelo impeachment de Dilma Rousseff. Com a piora da inadimplência, o banco precisou aumentar as provisões para calotes em 105% entre abril e junho. A sinalização do BB é de que o estresse vai prosseguir no terceiro trimestre, e que o resultado volta a melhorar no ano que vem.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Guerra comercial: BNDES anuncia R$ 10 bilhões em crédito para empresas afetadas pelo tarifaço
Bolsa dispara 2,5% com expectativa sobre juros nos Estados Unidos; dólar fecha em forte queda
https://www.osul.com.br/e-muita-falta-de-responsabilidade-colocar-em-xeque-solidez-do-banco-do-brasil-diz-sua-presidente/ “É muita falta de responsabilidade” colocar em xeque a solidez do Banco do Brasil, diz sua presidente 2025-08-22
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul encerra primeiro semestre com queda de 17% no índice de mortes violentas
Política Supremo condena Carla Zambelli a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento
Política “Democracia não se faz com impunidade, omissão e covardia”, afirma Alexandre de Moraes
Mundo Em evento na Colômbia, Lula diz que países ricos usam combate ao crime como “pretexto para violar soberania”
Economia Ibovespa salta 2,6% no último pregão da semana; dólar recua
Mundo Polícia argentina cumpre mandados de busca após áudios vazados ligarem irmã de Milei a suposta cobrança de propina
Porto Alegre Porto Alegre registra chuva equivalente a quase todo o mês de agosto nesta sexta-feira
Porto Alegre Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos de terra em Porto Alegre
Política Defesa de Bolsonaro responde ao ministro Alexandre de Moraes e nega descumprimento de medidas: “Vazios de indícios”
Política Eduardo Bolsonaro recebeu R$ 4,1 milhões em menos de dois anos e Carlos R$ 4,8 milhões em um ano, diz a Polícia Federal
Pode te interessar

Política Supremo condena Carla Zambelli a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento

Brasil Brasil rejeita pedido da ONU para subsidiar delegações na COP30, conferência do clima em Belém do Pará

Brasil Aposentados e pensionistas do INSS vão receber R$ 2,9 bilhões em atrasados na Justiça

Brasil Para analista, juro alto reflete a falta de clareza com o rumo fiscal do País, além de inseguranças jurídica e tributária