Tecnologia É possível fazer backup do Messenger acessando as configurações da sua conta no Facebook

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A dica pode ser útil caso você queira ter uma cópia de segurança dos seus bate-papos. Foto: Reprodução A dica pode ser útil caso você queira ter uma cópia de segurança dos seus bate-papos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A rede social de Mark Zuckerberg oferece uma opção para baixar suas informações na plataforma, o que inclui as conversas dentro do aplicativo de mensagens.

A dica pode ser útil caso você queira ter uma cópia de segurança dos seus bate-papos, principalmente se um desses chats for apagado por engano. Aprenda, no tutorial a seguir, como fazer backup do Messenger e baixar o arquivo de mensagens do serviço.

Como fazer backup das conversas do Messenger. Você pode fazer backup do Messenger no computador, celulares Android e iPhone (iOS). Em todas será necessário acessar sua conta no Facebook, uma vez que a função é encontrada na plataforma azul, e não no Messenger.

No computador

Acesse “facebook.com” (sem aspas) no navegador;

Clique na sua foto de perfil, no canto superior direito, vá em “Configurações e privacidade” e selecione “Configurações”;

No menu à esquerda, clique em “Sua informações no Facebook”;

Em “Baixar suas informações”, clique em “Ver”;

Em “Selecione as opções de arquivo”, selecione um intervalo de dias. Para baixar todas as mensagens do Messenger, escolha “Desde o início”;

Clique na seta em “Selecionar as informações para baixar”;

No canto direito, clique em “Desmarcar tudo”;

Agora, marque a caixa “Mensagens”;

Para concluir, clique em “Solicitar um download”.

Pronto. O Facebook vai gerar um arquivo no formato ZIP com o backup do Messenger. Talvez você precise aguardar alguns minutos até que as mensagens sejam compactadas. Quando o processo terminar, você receberá um e-mail com um link para baixar o arquivo.

No celular

Abra o aplicativo do Messenger no celular;

Toque em “Configurações”, no canto inferior direito, e vá em “Configurações da conta”;

Desça a tela e toque em “Baixar suas informações”;

Toque em “Desmarcar tudo”. Depois, marque somente a opção “Mensagens”;

Role a tela até o final e defina o intervalo de datas;

Para finalizar, toque em “Criar arquivo”.

Lembre-se, ainda, que fazer backup do Messenger pode gerar mais de um arquivo para você baixar no seu dispositivo. Isso vai depender da quantidade de mensagens e contatos salvos na sua conta da rede social.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia