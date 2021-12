Rio Grande do Sul “É preciso ter diálogo com a sociedade”, afirma novo presidente da justiça do Trabalho em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

Em visita à Rede Pampa nesta terça-feira (21), o magistrado, natural de Alegrete, falou sobre a responsabilidade do cargo e suas expectativas para a gestão 2021/2023. Foto: Rede Pampa Em visita à Rede Pampa nesta terça-feira (21), o magistrado natural de Alegrete, falou sobre a responsabilidade do cargo e suas expectativas para a gestão 2021/2023. (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

No último dia 3 de dezembro, o desembargador Francisco Rossal de Araújo tomou posse como novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região. Em visita à Rede Pampa nesta terça-feira (21), o magistrado, natural de Alegrete, falou sobre a responsabilidade do cargo e suas expectativas para a gestão 2021/2023.

De acordo com Rossal, a instituição irá trabalhar alinhada à Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU), um plano de ação global que reúne uma série de objetivos para um desenvolvimento sustentável, voltados para promover uma vida digna a todos. “Vamos tratar de diversos temas inerentes aos direitos sociais: a distribuição de riquezas, a diminuição da distância entre ricos e pobres e a questão ambiental, já que são temas que se relacionam com o direito do trabalho”, explicou o novo presidente em entrevista à Rede Pampa.

O desembargador ingressou na justiça do trabalho em 1990. Desde então, pauta suas atividades no diálogo. Para a sua gestão, diz que seguirá dando atenção aos processos trabalhistas, procurando realizar a pacificação social e estimulando o diálogo entre empresários e trabalhadores. “Queremos promover que todos sejam tratados com igualdade, respeito e imparcialidade no nosso tribunal”, afirma Rossal.

Rossal avalia como positivo o desempenho da justiça do trabalho durante a pandemia, mas, para ele, o período ainda é desafiador. “Embora a justiça do trabalho tenha permanecido de portas abertas e tenha trabalhado muito com o processo do trabalho digital, é tempo de retomarmos a todo vapor as audiências trabalhistas e os processos. Eles andaram da maneira que foi possível, mas é sempre possível melhorar”, diz o magistrado.

A atenção do TRT será voltada também à retomada do trabalho presencial. “Para isso, é necessário diálogo com a sociedade. Nós temos nos reunido frequentemente com advogados, peritos, fazendo esse diálogo também com os sindicatos e associações empresariais, de forma que a justiça do trabalho seja cada vez mais permeável às demandas da sociedade”, concluiu o alegretense.

A nova administração do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região está sendo formada pelos desembargadores Francisco Rossal de Araújo, como presidente; Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, na posição de vice-presidente; Raul Zoratto Sanvicente, como corregedor regional, e Laís Helena Jaeger Nicotti, vice-corregedora.

Confira a entrevista à Rede Pampa

