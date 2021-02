Mundo É provável que a variante britânica do coronavírus seja mais mortal, dizem cientistas

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Estudos estimam que a variante descoberta no Reino Unido pode ser de 30 a 70 por cento mais letal do que o vírus original. (Foto: Reprodução)

Cientistas do governo britânico afirmaram em um novo documento que é “provável” que a variante do coronavírus detectada pela primeira vez no Reino Unido seja mais mortal do que o vírus original, segundo informações do New York Times.

Os cientistas já haviam afirmado, no mês passado, que existia uma “possibilidade realista” de que a variante fosse mais letal. O governo britânico não anunciou publicamente as descobertas atualizadas, que são baseadas em quase o dobro de estudos em comparação a avaliação anterior, e incluem mais mortes por casos de Covid-19 causados pela nova variante, conhecida como B.1.1.7.

O documento foi publicado em um site do governo na sexta-feira (12), e foi considerado em uma reunião de conselheiros governamentais no dia anterior. “Isso fornece evidências extras de que esta variante é mais letal do que aquela com a qual lidamos da última vez”, disse ao New York Times Simon Clarke, professor-associado de microbiologia celular na Universidade de Reading, sobre as novas descobertas.

A variante britânica do coronavírus já foi identificada em 82 países, incluindo o Brasil, onde outra variante, descoberta em Manaus, provoca preocupação. Os cientistas do governo britânico estavam contando com estudos que examinaram uma pequena proporção das mortes em geral, tornando difícil apontar quanto risco aumentado pode estar associado à nova variante do Reino Unido.

Os cientistas disseram que estudos precisam de mais dados sobre as mortes antes que possam examinar o efeito da variante de forma mais conclusiva. Mas os estudos mais sólidos que foram considerados estimam que a variante pode ser 30 a 70 por cento mais letal do que o vírus original.

Também acredita-se que a variante seja 30 a 50 por cento mais transmissível do que o vírus original, embora alguns cientistas agora acreditem que seja ainda mais contagiosa do que isso.

Para exemplificar a evidência crescente da letalidade da variante, os cientistas citaram um estudo da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Em janeiro, esse estudo examinou as mortes de 2.583 pessoas, 384 das quais se acredita que tiveram casos de Covid-19 causados pela nova variante. A pesquisa estimou que as pessoas infectadas com a nova variante tinham um risco 35% maior de morrer.

Outro estudo atualizado pelo mesmo grupo baseou-se em 3.382 mortes, 1.722 das quais se acredita serem da nova variante. Dessa vez, os dados sugeriram que a variante pode estar associada a um risco 71% maior de morrer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo