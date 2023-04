Colunistas É questão de tempo o Republicanos cair na base do Governo Lula

Por Leandro Mazzini | 19 de abril de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Independência amiga

É questão de tempo o Republicanos cair na base do Governo Lula da Silva. Até poucos meses atrás um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro (PL), o partido abriu diálogo diário e direto com os ministros palacianos. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, se esforça em dizer que a legenda não será aliada deste Governo, e está independente até 2026. Entrelinhas, quer dizer que vai liberar a bancada no Congresso para votações importantes, o que pode ser brecha para apoio pontual de parlamentares aos projetos do Governo. Assim, Pereira tira o peso das costas.

Olhai por eles

Nenhum deputado do PT e do PSOL assinou documento para a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Secretário Parlamentar e de Cargo Especial, uma demanda antiga dos milhares de servidores do Congresso Nacional. De partidos da esquerda, até agora, apenas Orlando Silva (PCdoB-SP) se prontificou.

AF 447

O fundador da Associação Brasileira de Familiares das Vítimas do Voo AF447, Maarten Van Sluys, vai recorrer da decisão da Justiça Francesa de não incriminar a Airbus e Air France no acidente que matou 228 pessoas em 2009. Os advogados Alain Jakubowicz e Thibault de Montbrial vão protocolar recurso na Corte de Apelação e entrarão com processo na Câmara de Arbitragem da Comissão Europeia, em Estrasburgo.

Em campo

Os belorizontinos assistem do alambrado a briga pré-eleitoral em que só a capital perde. Entre o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e o vereador Gabriel Azevedo (sem partido) – ele já anunciou que vai disputar a eleição para prefeito. Ambos se encontraram na inauguração da Arena MRV do Galo, mas se desdenharam.

PRF & Autistas

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, a Polícia Rodoviária Federal e o Movimento Orgulho Autista do Brasil assinam hoje, no Ministério da Justiça, protocolo de intenções do “Projeto PRF Amiga dos Autistas”. O objetivo é capacitar os PRFs sobre a abordagem, sobre como lidar com o tema em casa e ajudar famílias de colegas que tenham filhos autistas.

Sobre a sala

O governador Romeu Zema avisa que cortou em 2019 contrato de R$ 52 milhões com empresa de vigilância patrimonial que atendia apenas 160 escolas. Desde então, o Governo de Minas adotou, segundo assessoria, uma “série de medidas para combater a violência nas escolas, como a criação de canal direto entre os diretores e a PM e novos protocolos de acesso aos prédios escolares, com identificação obrigatória nos espaços.

# Roche prepara iniciativa com robôs interativos que atenderão pacientes dos hemocentros.

# Futuras mamães já encontram o Check Up Gestante no App Contraprova em Casa, do Laboratório Contraprova.

# Renata Costa, CEO da Equipe 10, fala sobre “Organizações diversas são mais criativas” dia 21, no RJ.

# ENS conquistou a nota 4 do MEC em 2021.

# FIFE 2023 ocorre entre os dias 25 a 28 de abril em Belém (PA).

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA.

