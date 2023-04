Colunistas Projeto autoriza policiamento armado e videomonitoramento nas escolas gaúchas

Por Flavio Pereira | 18 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Proposta do deputado Capitão Martin (Republicanos) pretende reforçar a segurança nas escolas Foto: Divulgação Proposta do deputado Capitão Martin (Republicanos) pretende reforçar a segurança nas escolas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado Capitão Martim (Republicanos) protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei com o objetivo proteger os alunos e toda a comunidade escolar, durante a jornada educacional, de toda situação que possa trazer insegurança e risco de vida.

O projeto prevê a instalação de câmeras de videomonitoramento com gravação de imagens, a autorização para a convocação de policiais militares da reserva para policiamento das escolas, ampliando o Programa de Patrulha Escolar Comunitária, instruções específicas para professores, alunos e pais, com treinamento prático e teórico para o enfrentamento de situações de risco, e a elaboração de planos para situações de emergência, entre outras medidas.

As escolas e creches, explica o deputado, têm registrado graves e frequentes ocorrências, inclusive com morte de inocentes. O projeto, que recebeu o protocolo 209/2023, busca proteger esses ambientes frágeis e vulneráveis.

Com experiência na área da segurança, durante os serviços prestados à Marinha Brasileira, o deputado Capitão Martim, diante da necessidade de intensificar os cuidados e proporcionar reforços na segurança das escolas do Rio Grande do Sul, solicitou urgência na tramitação do projeto na Assembleia Legislativa.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/projeto-autoriza-policiamento-armado-e-videomonitoramento-nas-escolas-gauchas/

Projeto autoriza policiamento armado e videomonitoramento nas escolas gaúchas

2023-04-18