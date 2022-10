Saúde É seguro clarear os dentes? Nem toda técnica funciona; entenda

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Os kits de clareamento de luz LED são outro produto popular. Foto: Freepik

De cremes dentais a géis, tiras, moldeiras bucais e enxaguantes, há uma variedade de produtos que prometem iluminar, clarear e branquear os dentes. Com tantas opções nas prateleiras das farmácias, pode ser assustador descobrir qual o melhor método para cada pessoa.

Mas os produtos de clareamento dental caseiros são tão eficazes quanto afirmam? Eles são seguros? Pedimos a alguns especialistas para descobrir.

Como funciona

Os produtos de clareamento dentário vendidos sem receita funcionam de duas maneiras, segundo explicam os especialistas. Eles raspam as manchas usando força física ou branqueiam com os mesmos produtos químicos usados para procedimentos em consultório.

Abrasão física

Os produtos que têm algum tipo de granulação – sejam pastas de dente branqueadoras, pastas de dente comuns ou apenas bicarbonato de sódio – agem como polidores e removem fisicamente as manchas dos dentes, de acordo com Dorota Kopycka-Kedzierawski, dentista do Centro Médico da Universidade de Rochester. Muitos cremes dentais comuns contêm um pouco de textura por esse motivo, escovar em si é um ato de raspar fisicamente as manchas e detritos.

Clareamento químico

A maioria das tiras de clareamento, bandejas de boca cheias de gel e enxaguantes funcionam colocando os dentes em contato com agentes químicos de branqueamento, como peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio. Uma diferença entre esses produtos e as versões de escritório é que as concentrações de substâncias químicas em produtos vendidos sem receita.

Funcionam?

A abrasão física e os produtos químicos de branqueamento são eficazes para clarear os dentes, segundo disse Laura Tam, reitora de odontologia da Universidade de Toronto.

Quando a pasta de dente é anunciada como “branqueadora de dentes”, geralmente significa que tem uma qualidade mais abrasiva do que a pasta comum, mas mesmo as que não têm nenhuma alegação de “branqueamento” em suas embalagens funcionarão.

LED

Os kits de clareamento de luz LED são outro produto popular. Eles envolvem a aplicação de um gel clareador nos dentes, segurando uma bandeja na boca, ou mordendo uma bandeja cheia de gel e usando uma luz brilhante para iluminar o gel. Em teoria, eles funcionam, porque a luz pode ativar os produtos químicos de branqueamento para fazê-los funcionar mais rápido, disse Tam. Infelizmente, ela acrescentou, “o conjunto de evidências não sugere que você possa ativar o agente clareador usando qualquer coisa como luz ou calor”. Como esses produtos envolvem a aplicação de produtos químicos de branqueamento nos dentes, você ainda pode ver resultados, mas o processo de luz LED provavelmente não está acrescentando muito.

