Rio Grande do Sul "É só felicidade daqui para a frente", diz gaúcho que recebeu a primeira casa da Campanha Fé no Rio Grande

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

A beneficiária é a família de Dionatan da Silva Flores, de Santa Maria

A Campanha Fé no Rio Grande, lançada em 28 de maio com o objetivo de doar casas para as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, entregou a primeira residência. A beneficiária é a família de Dionatan da Silva Flores, de Santa Maria, na Região Central.

A ação já arrecadou mais de 700 mil reais e começa a entregar as primeiras moradias de acordo com as definições de prioridades estabelecidas em seu plano de operação.

Para Dionatan, receber um lar de novo significou a volta de uma vida que foi levada pelas águas. “Tivemos já a nossa primeira noite em casa. Acho que foi a primeira noite, desde que tudo aconteceu, que a gente conseguiu dormir bem, sentindo uma paz, uma tranquilidade e sabendo que isso é nosso”, diz ele. “Eu estou muito feliz. É só felicidade daqui para frente”, finaliza.

Em Santa Maria, outra casa encontra-se em instalação no bairro João Goulart, além da residência da família Flores já entregue. Os beneficiados foram indicados pelo setor de assistência social da Secretaria de Habitação do município, que, em conjunto com membros da Associação São Pio, analisaram a condição das famílias e encaminharam a doação da casa. Assim, outras duas famílias recebem as casas pré-fabricadas nesta segunda-feira (19) e duas aguardam a montagem das suas residências, atendendo um prazo de uma semana para conclusão de cada moradia.

Vale do Taquari

A cidade de Muçum também está na lista das primeiras localidades atendidas com cinco casas. A previsão é iniciar a instalação também até o final de agosto, onde os beneficiados serão moradores da zona rural da cidade que possuem área própria e tiveram suas casas levadas pela cheia do rio Taquari. A indicação das famílias partiu da Defesa Civil, que, junto com a comissão administrativa do projeto, avaliou as condições dos beneficiados e reconstruirão as casas em áreas fora de risco de alagamentos.

Próximas regiões alcançadas

O cronograma de instalação de casas pré-fabricadas continuará conforme a produção for avançando e as entregas e instalações concluídas nas primeiras localidades. Os próximos municípios beneficiados serão Três Coroas e Sinimbu.

As casas do projeto Fé no Rio Grande

As residências contratadas pela Campanha Fé no Rio Grande são chalés mistos de madeira e alvenaria com 30 m², compostas de dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O custo de cada moradia fica em torno de R$ 22 mil, e as casas são adquiridas a partir dos recursos obtidos por um sorteio. Assim, o número de casas doadas depende diretamente do número de cupons da sorte comercializados durante o período de vigência da campanha, que segue até 19 de setembro.

A Campanha Fé no Rio Grande é uma iniciativa da Associação São Pio de Pietrelcina com o apoio da Construtora Jobim Ltda. Trata-se de um sorteio autorizado pelo Ministério da Economia no qual os participantes concorrem a dois apartamentos localizados em Santa Maria e uma joia da HStern, adquirindo cupons da sorte no valor de R$ 8 cada.

A renda arrecadada será revertida na construção de casas populares para as comunidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O sorteio ocorrerá no dia 21 de setembro pela Loteria Federal. Mais informações podem ser obtidas no site www.fenoriogrande.com.br.

