Inter “É um garoto do clube, um jovem, e me deixa contente”, diz o técnico Inter sobre o centroavante Lucca

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Treinador valoriza a superioridade da equipe em vitória por 2 a 0 sobre o Caxias Foto: Ricardo Duarte/Inter Treinador valoriza a superioridade da equipe em vitória por 2 a 0 sobre o Caxias. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter venceu o Caxias por 2 a 0 na tarde de sábado (03), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com dois golaços protagonizados por Lucca, sendo o primeiro deles uma bicicleta espetacular. A beleza do lance proporcionou uma brincadeira do técnico Eduardo Coudet em relação à sua própria carreira.

Lucca, de 20 anos, entrou no segundo tempo, substituindo Hyoran, e levou apenas 14 minutos para marcar os gols que garantiram a vitória. O técnico elogiou o desempenho do jovem atacante, destacando sua dedicação nos treinos diários. Em meio a uma pergunta sobre o jogador mais jovem, o treinador interrompeu o repórter com um sorriso no rosto.

“Fiz dois gols no mesmo jogo com quase 30 anos. Demorei muito. (Fez gol de bicicleta na carreira?) Não! Está louco? Nem perto”, disse o treinador.

“Lucca vem trabalhando bem. Tem que se preparar para jogar 90 ou cinco minutos. A gente se prepara dessa maneira e que bom que deu certo e fez um grande jogo. Sinto que ele se preparou para isso. Ainda não vi, pelo menos de onde vi foi um gol bonito. O segundo acho que também foi bonito. É um garoto do clube, um jovem, e me deixa contente”, disse o jogador.

Coudet também proporcionou a estreia de Gustavo Prado, meia-atacante de 18 anos e um dos destaques do Inter na última edição da Copinha. O jovem entrou aos 22 minutos da segunda etapa, ocupando a posição de Bruno Henrique, aberto pelo lado direito.

Em relação à partida, o argentino explicou durante a entrevista por que a equipe teve dois tempos distintos. Após 45 minutos lentos e sem brilho, o time cresceu significativamente no segundo tempo, construindo o resultado e tendo a possibilidade de vencer por uma margem mais ampla. “Primeiro tempo muito calor. Gera muita imprecisão, time joga mais lento. Segundo tempo, ajeitamos algumas coisas. Voltamos a dar ritmo e tivemos situações para fazer mais gols. Praticamente não sofremos chutes contra nosso gol. Pegamos um dos melhores times. O Caxias é muito forte e difícil. Mostramos uma superioridade importante”, comentou Coudet. O elenco colorado ganhou folga no domingo (04) e se reapresentou nesta segunda-feira (05). O próximo compromisso será na quarta-feira (07), às 21h30, contra o Santa Cruz, nos Plátanos.

2024-02-05