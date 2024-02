Grêmio Grêmio anuncia novidades no Departamento de Ciência, Saúde e Performance

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Colaboradores já estão trabalhando no dia a dia do vestiário gremista Foto: Lucas Uebel/Grêmio Colaboradores já estão trabalhando no dia a dia do vestiário gremista. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio passou a contar com novos profissionais que agora integram o dia a dia dos atletas do elenco desempenhando funções específicas no CT Presidente Luiz Carvalho. Os especialistas fazem parte do Departamento de Ciência, Saúde e Performance, direcionando seus esforços para o desenvolvimento completo dos atletas.

O cardiologista Anderson Donelli assumirá o papel de consultor médico, proporcionando suporte crucial em sua área de especialização e atuando como elo com o parceiro médico do clube, o Hospital Moinhos de Vento. Visando o progresso profissional dos membros do Grêmio, o médico Jardel Tessari foi promovido das categorias de base para a equipe principal.

Para reforçar a excelência na performance atlética, o preparador físico Franklin Roubuste foi incorporado à equipe. Ele será responsável pela transição dos atletas que estão deixando a fisioterapia para os treinamentos no campo, além de liderar exercícios preventivos.

Os nutricionistas Juliano Marques e Eduardo Ettori foram contratados e se juntam ao nutricionista atual, Bruno Guerra, para impulsionar o desenvolvimento do setor. O estagiário de fisioterapia William Friderichs chega para complementar a equipe.”

Essas alterações buscam proporcionar uma fluidez maior ao texto, mantendo a clareza das informações apresentadas.

“É com grande entusiasmo que proporcionamos a integração de novos profissionais em nossa equipe. Esta composição não apenas fortalece nosso compromisso com a excelência atlética, mas também reflete nosso investimento contínuo na valorização de talentos internos e na adoção de metodologias atualizadas. A integração desses profissionais ao Departamento de Ciência, Saúde e Performance é um passo significativo em nosso objetivo de fornecer um suporte abrangente e de alta qualidade aos nossos atletas. “, disse o coordenador do DCSP, Rafael Barleze.

