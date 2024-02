Política Lula quer priorizar gastos sociais e obras públicas em recomposição do orçamento

5 de fevereiro de 2024

Palácio do Planalto aguarda desempenho da arrecadação pública para enviar projeto de lei para recomposição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estipulou como prioridade para a recomposição do orçamento os gastos sociais e as obras públicas. A articulação política do Palácio do Planalto discutiu o assunto na semana passada com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento).

O governo avalia enviar até o final deste mês um projeto de lei para tentar acalmar os ânimos da Câmara dos Deputados, que reclamaram do veto às emendas de comissão. Ao todo, foram vetados R$ 5,6 bilhões, o que gerou insatisfação do presidente da Casa Legislativa, Arthur Lira (PP-AL).

A equipe econômica tem feito uma avaliação da arrecadação neste início de ano para avaliar o espaço orçamentário. Uma das hipóteses é tentar vincular uma recomposição das emendas parlamentares tanto a projetos sociais como a empreendimentos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Lula tem deixado claro nas conversas que uma recomposição das emendas parlamentares de comissão tenha vinculação a projetos do governo federal. Uma nova reunião da equipe econômica com a articulação política deve ser promovida na próxima semana.

