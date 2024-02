Brasil Ideias para desejar Feliz Dia das Mães para todas as mães

O Dia das Mães é comemorado em diversos países ao redor do mundo. Para alguns, trata-se de uma tradição familiar que perdura há algum tempo. No entanto, para outros, essa celebração é relativamente recente.

Caso você encontre dificuldade para selecionar as palavras adequadas ou escolher as imagens ideais para um cartão comemorativo de Feliz Dia das Mães, este artigo o ajudará. Continue lendo!

Citações de Feliz Dia das Mães

O Dia das Mães é comemorado todos os anos nos EUA. Em 2023, 84% dos americanos participaram das festividades. Portanto, existe uma grande chance de que seus pais estejam esperando suas saudações em 2024.

Aqui estão algumas citações de Feliz Dia das Mães que você pode usar no cartão comemorativo:

“Para a nossa rainha, Feliz Dia das Mães! Seu amor é a luz que guia nossa família, e sua força é uma inspiração para todos nós. Hoje é dia de celebrar você.”2 “Feliz Dia das Mães para uma mulher extraordinária e uma mãe incrível! Que o seu dia seja repleto de alegria e carinho.” “Neste Dia das Mães, agradeço por todo o amor, sabedoria e carinho que você proporciona à nossa família. Você não é apenas uma mãe, você é uma super-heroína. Aproveite cada momento do seu dia!” “Para a rainha dos nossos corações e a cola que nos mantém unidos, Feliz Dia das Mães! Seu amor e força nos inspiram todos os dias.” “Desejo um Feliz Dia das Mães a esta mulher repleta de graça, força e amor. Sua presença é um presente, e hoje celebramos você!”

FAQ: quando é o Dia das Mães?

Nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, o Dia das Mães é celebrado no segundo domingo de maio. No entanto, a data exata pode variar de acordo com o país. Por exemplo, no Reino Unido, a celebração do Dia das Mães ocorre no quarto domingo da Quaresma, geralmente em março.

FAQ: quando será comemorado o Dia das Mães em 2024?

O Dia das Mães será celebrado no dia 12 de maio de 2024 nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. No Reino Unido, será em 10 de março de 2024.

O que você pode acrescentar às suas felicitações no Dia das Mães?

Apenas ouvir a frase “Feliz Dia das Mães, mãe!” pode ser o suficiente para a sua mãe. Ainda assim, os presentes são parte importante desta data.

Em 2023, os americanos planejaram desembolsar um total de 35,7 bilhões de dólares em presentes para o Dia das Mães. No entanto, reservar recursos financeiros e tempo para preparar um presente é apenas uma parte do processo. A outra parte é saber o que incluir aos seus votos.

Mensagem de vídeo personalizada

Crie uma mensagem em vídeo autêntica e sincera para expressar seu amor e gratidão. Pode ser um vídeo engraçado ou emocionante para o Dia das Mães, contendo momentos especiais com familiares ou fotos antigas. Compartilhe boas lembranças, relembre momentos especiais e expresse o quanto ela significa para você.

Dia de spa

Presenteie sua mãe com um dia de spa. É possível criar uma experiência em casa utilizando produtos de beleza. Isso pode incluir velas perfumadas, música e tratamentos relaxantes. Use produtos para a pele que contenham ingredientes como manteiga de karité, óleo de baobá ou sabonetes.

Prepare uma receita especial

Se você gosta de cozinhar, prepare uma refeição especial para sua mãe. Pode ser uma receita tradicional passada de geração em geração, como Gumbo, Arroz Jollof ou Collard Greens, ou escolha aquela comida reconfortante que ela tanto gosta. De qualquer forma, o seu esforço certamente alegrará o dia dela.

Celebração virtual surpresa

Caso não seja possível estar fisicamente presente, planeje uma surpresa virtual. Você pode combinar com parentes e amigos uma videochamada para expressar seu amor, compartilhar histórias e jogar juntos. É uma maneira maravilhosa de fazer sua mãe se sentir especial e conectada, mesmo à distância.

Sessão de artesanato

Participe de uma atividade criativa. Faça artesanato tradicional, com obras de arte inspiradas em tecidos Kente ou designs de símbolos Adinkra. Crie artes visuais inspiradas em renomados artistas, como Jacob Lawrence ou Kara Walker, dando um toque único aos seus estilos. Além disso, você também pode explorar o vasto universo da dança para aprender uma coreografia com a sua mãe, inspirando-se em estilos como jazz, hip-hop ou outras danças.

FAQ: como desejar um Feliz Dia das Mães?

Demonstre sua gratidão, amor e apreço pela sua mãe escrevendo um cartão com uma mensagem personalizada. Você também pode enviar uma mensagem de texto ou fazer uma ligação carinhosa. Para um toque mais criativo, explore a ideia de criar um presente artesanal ou uma lembrança especial.

FAQ: por que o Dia das Mães é em 8 de maio?

No dia 8 de maio de 1914, o presidente Woodrow Wilson (EUA) oficializou o Dia das Mães como feriado nacional, o que leva algumas pessoas a associarem o dia 8 de maio a essa celebração.

Resumindo

O Dia das Mães é uma excelente oportunidade de expressar gratidão à sua mãe. Escolha uma saudação deste artigo, personalize-a e considere complementar com uma refeição especial ou presente personalizado.

