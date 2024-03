Inter “É um grupo muito trabalhador, que quer vencer o tempo todo”, diz técnico do Inter Eduardo Coudet após classificação na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Lucas Alario e Vitão decidiram o triunfo de 2 a 0 do Colorado sobre o ASA-AL. Foto: Ricardo Duarte Lucas Alario e Vitão decidiram o triunfo de 2 a 0 do Colorado sobre o ASA-AL. (Foto: Ricardo Duarte) Foto: Ricardo Duarte

Classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, o Inter conquistou, na quarta-feira (28), sua sétima vitória consecutiva na temporada. Em Arapiraca (AL), Lucas Alario e Vitão decidiram o triunfo de 2 a 0 do Colorado sobre o ASA-AL. Após o jogo, o técnico Eduardo Coudet concedeu entrevista na qual analisou o duelo, elogiou a atuação colorada e ressaltou a juventude dos atletas que encerraram o confronto em campo no Fumeirão.

“Estou muito contente com o grupo. Sempre falo, trabalha muito. É um grupo muito trabalhador, que quer vencer o tempo todo. Jogar de um jeito, estar convencido de como vai jogar, para além do plantel tático, do sistema ou o que seja, gera certa tranquilidade. Poder manter uma ideia e saber que pode acontecer de tomar um gol, pode acontecer qualquer circunstância dentro do jogo, mas o convencimento e o trabalho dentro do campo podem levar a dar certo sempre.”

O Inter se prepara para o próximo compromisso. No sábado (2), o Colorado enfrenta o Juventude, às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho.

