Brasil Brasil já registra mais de 1 milhão de casos de dengue este ano

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Até o momento, 207 mortes foram confirmadas desde janeiro. Foto: EBC Até o momento, 207 mortes foram confirmadas desde janeiro. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil passou de 1 milhão de casos (prováveis e confirmados) de dengue em 2024. Conforme dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde desta quinta-feira (29), o País registrou 1.017.278 casos nas primeiras oito semanas deste ano. No mesmo período do ano passado, o Brasil tinha 207.475 casos.

Até o momento, 207 mortes foram confirmadas desde janeiro e 687 seguem em investigação. Em 2023, foram 149 óbitos entre as mesmas semanas do ano.

Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), comenta que o início precoce de alta de casos, que ainda estão em ascensão, chamou atenção no comportamento da dengue neste ano.

“Nesse 1 milhão de casos nós temos uma imprevisibilidade da dengue. Tem anos que a temporada começa mais cedo e acalma mais cedo. Tem anos que a temporada vai num platô. Tem anos que você tem um pico muito grande, mas de curta duração”, analisa Kfouri.

Com a alta de casos, seis Estados do País (AC, GO, MG, ES, RJ e SC) e o Distrito Federal declararam emergência em saúde pública por causa da dengue. Para conter o avanço da doença, o Ministério da Saúde disse que irá implementar um “Dia D” de mobilização nacional contra a dengue, neste sábado (2).

“[Será] um momento de atenção do país, de atenção das autoridades sanitárias, do Ministério da Saúde, de um monitoramento muito próximo ao que está acontecendo nas diferentes regiões, estados e municípios”, disse a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/dengue-2/

Brasil já registra mais de 1 milhão de casos de dengue este ano

2024-02-29