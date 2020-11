Brasil “É uma doença complicada. É difícil você voltar ao normal”, diz o ministro da Saúde sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

O ministro chegou a ser internado em Brasília. (Foto: Agência Brasil)

Em sua primeira agenda pública após ser diagnosticado com o novo coronavírus o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que ainda não está “completamente recuperado”. Segundo ele, a covid-19 “é uma doença complicada” e é “difícil de voltar ao normal”.

Na sede do ministério, Pazuello participou, nesta quarta-feira (11), do lançamento da campanha do Novembro Azul, que visa estimular os homens a cuidar da saúde.

“Queria agradecer as palavras de carinho pela recuperação, não estou completamente recuperado, é claro. É uma doença complicada. É difícil você voltar ao normal, mas a gente já consegue trabalhar um pouquinho. É o primeiro dia de atividade no trabalho”, disse o ministro.

No dia 21 de outubro, logo após ser diagnosticado com a doença, Pazuello participou de uma live com o presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, o ministro afirmou que estava utilizando vários medicamentos, incluindo a cloroquina, e que havia acordado “zero bala”.

Apesar da declaração, dias depois, em 30 de outubro, o ministro acabou sendo internado em um hospital particular em Brasília, onde permaneceu por dois dias, sendo transferido em seguida para o Hospital das Forças Armadas. Durante sua fala, nesta quarta-feira, o ministro voltou defender a liberdade de prescrição dos médicos, o que vem sendo reiterado pelo Ministério da Saúde como argumento para orientação do uso da cloroquina desde os níveis iniciais da covid-19.

“Buscar atendimento precoce na grande maioria das doenças é a melhor opção. Isso serve para coronavírus, câncer, qualquer tipo de doença. Tem que procurar um médico e nossos médicos têm que ter liberdade de prescrever”, disse.

Vacina

O ministro se recusou a falar sobre a polêmica envolvendo a vacina CoronaVac.

O imunizante está sendo desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e teve os testes suspensos no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na segunda-feira (9). Nesta quarta, a agência liberou a retomada dos trabalhos. Questionado pela imprensa sobre a retomada dos testes pela Anvisa, o ministro respondeu: “Eu não tenho nada para falar. Hoje, é só Novembro Azul. É só Novembro Azul. O assunto é só Novembro Azul. Hoje, é só propaganda do Novembro Azul”. Durante o lançamento da campanha, Pazuello fez um discurso focado na importância de os homens se conscientizarem sobre a importância de cuidar da saúde. Ele foi abordado pela imprensa após a cerimônia, quando foi até a entrada do prédio do ministério acompanhar a saída de um grupo de motociclistas para uma volta na Esplanada dos Ministérios para marcar o apoio à campanha.

