Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

A ecoansiedade não afeta todas as pessoas da mesma forma. Foto: Reprodução

As mudanças climáticas são uma realidade inegável que ameaça o futuro da Terra. Este fenômeno pode ter impactos psicológicos significativos em algumas pessoas, um fenômeno conhecido como ecoansiedade. Embora seja um neologismo, o termo ecoansiedade já ganhou destaque na agenda de psicólogos em todo o mundo e, evidentemente, no dia a dia de muitas pessoas.

Os desastres naturais, cada vez mais frequentes e extremos devido às mudanças climáticas – como os incêndios devastadores na Austrália e o ciclone Idai que destruiu a cidade de Beira, a quarta maior de Moçambique – levaram muitas pessoas a sofrerem de ecoansiedade sem sequer conhecer o termo.

Embora a ecoansiedade não seja considerada uma doença, a grande preocupação decorrente da emergência climática pode ocasionar transtornos psicológicos. A American Psychological Association (APA) descreve a ecoansiedade como “o medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental, que ocorre ao observar o impacto aparentemente irrevogável das mudanças climáticas, gerando uma preocupação associada ao futuro de si mesmo e das gerações futuras”. A APA considera que a interiorização dos grandes problemas ambientais que afetam nosso planeta pode ter consequências psicológicas de várias gravidades em algumas pessoas.

Mas quais são esses grandes problemas ambientais associados às mudanças climáticas? Estamos falando da proliferação de fenômenos meteorológicos extremos (ondas de calor, incêndios, ciclones, tufões, terremotos, maremotos), do aumento da poluição e seu impacto na saúde, da acumulação de lixo nos oceanos, da perda de biodiversidade, do estresse hídrico e da escassez de água, da exploração excessiva dos recursos, do desmatamento e da subida do nível do mar, entre outros fatores.

Embora não existam dados precisos sobre a quantidade de pessoas que sofrem dessa nova condição, especialistas afirmam que, à medida que os problemas relacionados ao clima aumentem, o número de pessoas afetadas pela ecoansiedade também crescerá. Um dos relatórios pioneiros sobre o impacto psicológico das mudanças climáticas, “Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance” da APA (2017), já alertava que a preocupação das pessoas estava crescendo.

A ecoansiedade não afeta todas as pessoas da mesma forma. Costuma impactar mais aqueles com maior consciência ecológica. Entre os sintomas estão ansiedade leve, estresse, distúrbios do sono e nervosismo. Nos casos mais graves, a ecoansiedade pode provocar uma sensação de asfixia ou até depressão. É comum que pessoas com sintomas graves sintam um forte sentimento de culpa pela situação do planeta, especialmente se têm filhos, ao pensar no futuro deles.

