Economista que assumirá vaga de Deltan na Câmara dos Deputados é autor de proposta de reforma tributária

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Economista Luiz Carlos Hauly tem 72 anos e nasceu em Cambé, no norte do Paraná. (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

O economista Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) assumirá a vaga de Deltan Dallagnol (Podemos-PR) na Câmara dos Deputados. A decisão é do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao saber da decisão, Hauly reiterou, em mensagem enviada na quarta-feira (7), compromissos firmados por Deltan, como a defesa da “moralidade, da ética, e dos bons costumes da família brasileira”.

Hauly também reiterou compromissos com a aprovação das reformas tributária e econômica e disse que atuará em defensa do agronegócio, do desenvolvimento econômico, das micro e pequenas empresas, de serviços e comércios.

“Em defesa de um estado que funcione para os cidadãos”, disse.

Na mesma decisão em que determinou que Hauly assuma a cadeira na Câmara, Toffoli suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou o registro de candidatura de Deltan.

O Tribunal Regional Federal do Paraná (TRE-PR) disse ainda não ter sido notificado da decisão.

Oitavo mandato

Hauly tem 72 anos e nasceu em Cambé, no norte do Paraná. Este será o oitavo mandato do político como deputado federal.

A primeira vez que ocupou uma cadeira no Congresso foi em 1991. O economista foi secretário de Fazenda do Paraná por duas vezes.

Ainda que sem mandato, o político não se distanciou das articulações no Congresso Nacional e esteve diversas vezes no Legislativo em debates sobre a reforma tributária.

O tributarista e professor é um dos fundadores do movimento “Destrava Brasil”, que defende a aprovação de uma reforma nos moldes da proposta pelo então deputado em 2019 (PEC 110/2019).

Supremo

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, convocou para esta sexta-feira (9) uma sessão virtual no plenário da Corte para julgar a decisão liminar do ministro Dias Toffoli que deu ao economista Luiz Carlos Hauly a vaga do deputado federal cassado Deltan Dallagnol. Ambos são filiados ao Podemos do Paraná, e Hauly era o primeiro suplente na fila da sigla. O julgamento no plenário virtual começa à meia-noite e termina às 23h59 desta sexta.

A determinação de Toffoli sobre a ocupação da vaga do ex-parlamentar na Câmara ocorreu na quarta-feira (7), quando o magistrado também negou um primeiro recurso apresentado pela defesa de Deltan para tentar anular a perda de mandato. Antes da decisão do ministro, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) havia apontado o pastor Itamar Paim (PL) como herdeiro do posto no Legislativo federal. Toffoli, contudo, entendeu que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia determinado expressamente que os votos do ex-procurador da Lava Jato fossem contados a favor do Podemos. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Estado de S. Paulo.

