INSS nomeia 1 mil servidores e quer concurso para mais 7.655 vagas

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

O concurso solicitado visa preencher 5.819 vagas para técnico do seguro social e 1.836 para analista do seguro social. (Foto: Divulgação)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) solicitou um concurso público para preencher 7.655 vagas. O presidente da autarquia, Glauco André Fonseca Wamburg, disse que mais de 1 mil aprovados no último certame serão convocados em julho.

O concurso solicitado visa preencher 5.819 vagas para técnico do seguro social e 1.836 para analista do seguro social. As oportunidades serão para os níveis médio e superior de ensino, com remuneração inicial de até R$ 9.767,20.

Os concursos federais autorizados até junho terão editais publicados ainda este ano, visto que a legislação estipula prazo de 180 dias entre a autorização do concurso e a publicação do edital.

Essa seria uma das dificuldades do INSS em cumprir a meta prometida pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, em controlar a fila de espera pela concessão de benefícios. Assim, há esperança para a resolução do quadro caótico.

O presidente do INSS também falou sobre o último concurso, feito pelo governo anterior.

“Estamos evoluindo bastante, primeiro em motivar os servidores que estão muito impactados por esse cenário histórico do INSS. O instituto chegou a um grau de dificuldade com a falta de servidores, e a gente conseguiu um concurso público no governo Bolsonaro”, disse Glauco Wamburg.

E completou: “Isso é um marco, conseguimos mil vagas num governo bastante austero à abertura de concurso público”.

Ao todo, mais de mil servidores serão nomeados em julho, aprovados no concurso realizado no ano passado, de acordo com o novo presidente do INSS.

O último concurso para o INSS teve 1 mil vagas imediatas e 2.373 vagas para formação de cadastro de reserva. Além disso, foi solicitado acréscimo de 25% no número de convocados. Em janeiro, o governo falou em convocar até 4 mil aprovados.

Nomeação

A nomeação dos novos mil servidores aprovados no último concurso do INSS devem ser publicadas no Diário Oficial da União já na próxima semana.

Em suas redes sociais, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, comemorou a liberação da nomeação. “Excelente notícia! Estamos avançando e, com este novo reforço, vamos trabalhar para reestabelecer a dignidade dos brasileiros que procuram a Previdência Social”, escreveu Lupi.

Os contratados terão uma remuneração inicial de até R$ 5.905,79 para jornada de trabalho de 40 horas.

Conforme a lista final de aprovados, a distribuição será feita da seguinte forma:

– Acre – 10;

– Alagoas – 13;

– Amapá – 11;

– Amazonas – 57;

– Bahia – 51;

– Ceará – 25;

– Distrito Federal – 8;

– Espírito Santo – 11;

– Goiás – 14;

– Maranhão – 24;

– Mato Grosso – 22;

– Mato Grosso do Sul – 14;

– Minas Gerais – 122;

– Pará – 58;

– Paraíba – 16;

– Paraná – 32;

– Pernambuco – 31;

– Piauí – 10;

– Rio de Janeiro – 192;

– Rio Grande do Norte – 16;

– Rio Grande do Sul – 48;

– Rondônia – 20;

– Roraima – 12;

– Santa Catarina – 30;

– Sergipe – 6;

– Tocantins – 13;

– São Paulo – 137.

