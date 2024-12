Economia Economizar energia no verão: especialista dá dicas de como não sentir no bolso a utilização do ar-condicionado

28 de dezembro de 2024

Embora apenas 17% dos lares brasileiros possuam o equipamento, o Brasil é segundo maior polo produtor mundial do aparelho. (Foto: Reprodução)

Com a previsão de aumento de 2,4ºC na temperatura global até o final da década, segundo um relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia (IEA), é essencial repensar os hábitos de consumo energético, principalmente durante os meses de calor intenso.

O Brasil, segundo maior polo produtor mundial de ar-condicionado, registrou um crescimento de 69% nas vendas entre janeiro e agosto de 2024, com 3.9 milhões de unidades comercializadas, segundo a Eletros — entidade que reúne fabricantes de produtos eletroeletrônicos.

O aumento recorde foi impulsionado por intensas ondas de calor e a maior busca por conforto térmico, embora apenas 17% dos lares brasileiros possuam o equipamento. Em um cenário de aumento do uso de ar-condicionado, o especialista Romenig Bastos, instrutor de treinamento P&D da Gree, compartilha dicas para economizar energia sem abrir mão do conforto.

Confira:

* Ajuste gradual da temperatura

O uso eficiente do ar-condicionado começa com a escolha da temperatura ideal. Fatores como umidade, número de pessoas no ambiente e a intensidade da luz solar influenciam diretamente o desempenho do aparelho. A recomendação é iniciar o ajuste com 25°C e reduzir um grau por vez até atingir o ponto de conforto desejado. Essa abordagem gradual evita o desperdício de energia.

* Elevação da temperatura quando não houver ninguém em casa

Durante a ausência de moradores, elevar a temperatura do ar-condicionado em até 10°C, ou até desligar o produto em caso de ausência em longos períodos, pode resultar em uma economia de até 10% na fatura de energia, como destaca o especialista da Gree. Um simples ajuste pode fazer toda a diferença no consumo durante o verão.

* Manutenção regular dos aparelhos

A manutenção preventiva dos equipamentos, como a limpeza dos filtros do ar-condicionado a cada 15 dias, é essencial para garantir o bom funcionamento e evitar o aumento no consumo de energia. Além disso, Romenig reforça que a escolha do aparelho deve ser feita com base nas necessidades específicas de cada ambiente. “É importante analisar as especificidades do espaço e do uso para escolher o modelo mais adequado”, explica Romenig.

* Mantenha o ambiente bem isolado

Feche portas e janelas para evitar a troca de calor com o ambiente externo. Quanto menos calor entrar, mais fácil será para o ar-condicionado manter a temperatura interna.

* Aproveite a função de “timer”

Use o timer para programar o desligamento do ar-condicionado após um determinado período. Uma excelente função, pois evita o uso desnecessário do aparelho quando você já não estiver mais em casa ou enquanto dorme.

* Evite abrir e fechar frequentemente as portas

Ao abrir e fechar as portas de um cômodo refrigerado, o calor externo entra e faz com que o ar-condicionado precise trabalhar mais para resfriar novamente o ambiente.

* Escolha um modelo eficiente

Verifique a classificação de eficiência energética do seu ar-condicionado. Modelos com Selo A de classificação energética ou inverter são mais eficientes, consumindo menos energia para oferecer o mesmo conforto.

