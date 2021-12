Inter Edenilson é eleito o melhor volante do Brasileirão pelo Prêmio Bola de Prata

Por Leonardo Moll * | 10 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Jogador foi um dos grandes destaques do Inter em 2021 Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mesmo com um desempenho muito abaixo a média do Inter no Campeonato Brasileiro em 2021, Edenilson está com certeza entre os melhores da competição. Com grandes números individuais, o atleta foi eleito o melhor volante do campeonato pelo Prêmio Bola de Prata, da ESPN.

Presente em 33 das 38 partidas do clube no Brasileirão, o camisa 8 colorado foi o vice-artilheiro da equipe, com 11 gols marcados (atrás apenas de Yuri Alberto, com 12), e o líder em assistências, com sete. Edenilson também foi o terceiro jogador com mais participações em gols, entre todos os atletas na competição, com 18.

A seleção do torneio foi formada por: Weverton (Palmeiras); Yago Pikachu (Fortaleza), Junior Alonso (Atlético-MG), Gustavo Gomez (Palmeiras) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edenilson (Inter), Jair (Atlético-MG), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernandez (Atlético-MG); Michael (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter