Inter Patrick recebe sondagens de clubes do exterior e pode deixar o Inter

Por Leonardo Moll * | 12 de dezembro de 2021

Meio-campista pode deixar o Inter para 2022 Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Em caminho de reconstrução após o fim da temporada, o Inter já começou a pensar em 2022. Desta forma, jogadores devem deixar Porto Alegre. Patrick pode ser o primeiro deles. O meio-campista recebeu sondagens do futebol do exterior na tarde deste domingo (12).

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, clubes do futebol mexicano e estadunidense teriam interesse na contratação do camisa 88, e poderiam fazer uma investida. Contudo, existe um impasse em relação ao Staff do atleta, que deseja a permanência de Patrick no futebol nacional.

O Inter avalia possibilidades, tendo o Santos como uma das equipes brasileiras interessadas no jogador. Lembrando que Patrick tem contrato com o colorado até a metade de 2023.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

