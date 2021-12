Inter Palmeiras encaminha a contratação de Marcelo Lomba para a próxima temporada

Por Leonardo Moll * | 12 de dezembro de 2021

Goleiro deve deixar o colorado nos próximos dias Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Com o contrato se encerrando com o Inter no fim de 2021, Marcelo Lomba não deve permanecer no Beira-Rio para a o próxima temporada. O goleiro está em negociações adiantadas com o Palmeiras, e deve vestir a camisa do clube paulista em 2022.

Com a saída de Jaílson, após sete temporadas, o atual campeão da Libertadores estava em busca de um jogador para ser o reserva imediato de Weverton, que constantemente é convocado por Tite para a seleção brasileira, e provavelmente viu no camisa 12 colorado o perfil esperado.

Caso se confirme, Marcelo Lomba se despede após quase seis anos vestindo o manto colorado. Entre altos e baixos, o jogador teve seu auge em 2018, quando conquistou o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

