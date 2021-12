Inter Inter oferece em leilão na internet camisas usadas pelos jogadores no último Grenal

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Ação colorada terá renda revertida exclusivamente para o clube. (Foto: Reprodução/Matchwornshirt)

Torcedores do Inter interessados em ter camisa oficial utilizada em jogo do time e autografada pelos jogadores podem adquirir, por leilão, algumas peças do “manto” colorado que estiveram em campo no Grenal nº 434, disputado no estádio Beira-Rio em 6 de novembro. Válida pelo Campeonato Brasileiro, a partida resultou em vitória de 1 a 0 para os donos da casa.

O remate é realizado por meio do site matchwornshirt.com. Para participar, é necessário acessar a plataforma on-line e fazer o registro que habilita o internauta a fazer um ou mais lances na unidade desejada, que inclui a do meia-atacante Taison, autor do único gol da partida.

Depois de três semanas, considerado vencedor quem tiver oferecido a maior quantia. De acordo com a direção colorada, o lucro do leilão será inteiramente destinado ao clube.

Antes do envio aos ganhadores, cada camisa passará por um processo de desinfecção com tratamento de luz ultravioleta, mantendo os elementos de jogo, como manchas de grama e até o cheiro mas eliminando as bactérias, o que proporciona segurança sanitária contra o coronavírus.

Nota de pesar

Por meio de seu site oficial (internacional.com.br), o clube informou o falecimento do médico Hélio Faillace, de causa não revelada, aos 101 anos. O velório e sepultamento foram realizados na tarde deste domingo (12) no Crematório Metropolitano de Porto Alegre.

Anestesista e segundo-tenente da reserva do Exército, Faillace trabalhou no departamento médico do Colorado durante a década de 1950. Além disso, alguns de seus familiares integraram o Conselho Deliberativo do Inter, a exemplo do ex-presidente Salvador Lopumo.

