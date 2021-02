Inter Edenilson fala sobre possibilidade de título e projeta confronto contra o Sport como “verdadeira guerra” pelos três pontos

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

Jogador é peça-chave no meio-campo do técnico Abel Braga Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Líder do Brasileirão, na próxima quarta-feira (10), o Inter poderá abrir distância do segundo colocado e ficar mais perto de conquistar o campeonato nacional. Para isso, precisa vencer o Sport, no Estádio Beira-Rio. O embalo de 12 jogos de invencibilidade passa pelo meio-campo colorado, comandado por um jogador experiente: Edenilson.

O jogador é titular absoluto na equipe do técnico Abel Braga e já se mostrou decisivo nos resultados positivos das últimas rodadas, que deu a liderança ao colorado. Isso abre espaço para que Edenilson já calcule como colocar a mão na taça mais rápido:

“A gente se pega fazendo contas, mas de nada adianta se não fizermos nossa parte. Sabemos que temos que fazer nossa parte dentro de campo, lutar e batalhar por cada bola para conquistar os três pontos. É isso que o professor Abel vem passando e procuramos passar tranquilidade para o outro para trabalhar e buscar o objetivo”, disse o meia em entrevista aos canais oficiais do clube.

Na última rodada, o colorado empatou com o Athletico-PR e viu a distância para o Flamengo diminuir para um ponto. No entanto, nesta 35ª rodada, no último domingo (7), a equipe carioca tropeçou contra o Bragantino e deu espaço para que o Inter abra quatro pontos de vantagem em caso de vitória em cima do Sport.

“Temos que saber associar a ansiedade com a seriedade do momento. Não ganhamos nada, são jogos difíceis, que teremos que estar atentos um mais que o outro. O primeiro (jogo) é esse de quarta e temos que estar preparados para uma verdadeira guerra“, destacou o jogador.

O Inter entra em campo nesta quarta-feira (10), no Estádio Beira-Rio, às 16h, para receber o Sport, pela 35ª rodada do Brasileirão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

