Com a ausência de Johnny, que foi convocado para a Seleção dos Estados Unidos, Edenilson é o provável substituto do Inter para enfrentar o Atlético Goianiense nesta segunda-feira (19), em partida pelo Brasileirão.

A chance para o ex-capitão do time retomar a titularidade surge mais de um mês depois de sua última partida como titular. No momento em que o jogador tem o seu futuro indefinido, a tendência é que deixe o clube gaúcho na próxima temporada.

O contrato de Edenilson vai até 2024, com multa de U$S 5 milhões para o mercado fora do Brasil. O longo período no clube e a relação por vezes conturbada com a torcida, amplificada após a eliminação para o Melgar na Sul-Americana, são os principais motivos que o jogador e a direção pensem em uma saída.

A direção colorada promete uma saída tranquila, sem maiores problemas. As ofertas que chegarem ao Beira-Rio serão avaliadas em busca de um consenso que seja bom para as duas partes.

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, Edenilson recebeu aplausos ao entrar em campo. O camisa 8 também foi alvo de vaias de parte dos presentes. Nas redes sociais dos torcedores colorados não são poucos os colorados que gostariam de ver Edenilson longe do Beira-Rio.