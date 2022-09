Grêmio “Se não correr, a opção é tirar”, diz o técnico do Grêmio após derrota fora de casa na Série B

17 de setembro de 2022

Grêmio repete o futebol abaixo fora de casa na Série B Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio não conseguiu repetir o bom resultado do segundo jogo no comando do técnico Renato Portaluppi. Nesta sexta-feira (16), o Tricolor foi superado pelo Novorizontino por 2 a 0, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Estádio Jorjão. Após a partida, Renato pediu desculpas ao seu torcedor, falou que cobrou os jogadores e garantiu a volta a elite do futebol brasileiro.

Como os outros resultados fora de casa, o time gaúcho não fez uma boa partida e muito menos demostrou que iria vencer. O comandante do Grêmio não descartou fazer mudanças no time, caso não tivesse mudança no comportamento dos jogadores.

“A equipe não apresentou um bom futebol e não teve a entrega que pedi pra eles. Isso não vai mais acontecer porque na conversa que tive com eles deixei as coisas claras. A gente vai aprendendo. Pode ter certeza que se não correr a única opção que tenho é tirar”, disse o técnico Renato.

O desempenho dos gremistas desagradou tanto o treinador, que pediu desculpas na coletiva de imprensa. “Peço desculpa ao torcedor. Conversei com o grupo. Volto a repetir que o Grêmio vai subir. Vamos sofrer. Mas o importante de tudo vai ser no final, que tenho certeza que o Grêmio vai subir” explicou o ídolo.

Mesmo com a derrota, o Grêmio segue na terceira colocação da Série B, com 50 pontos, mas diminuiu a distância para o Vasco, que vem logo atrás, com 48. O empate do Londrina com o Tombense, deixou uma diferença de cinco pontos para o quinto colocado.

