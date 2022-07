Porto Alegre Edição especial da procissão de Navegantes vai homenagear os 250 anos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Expectativa dos organizadores é de que mais de 200 mil fiéis participem do evento em agosto. Foto: Cesar Lopes/PMPA Expectativa dos organizadores é de que mais de 200 mil fiéis participem do evento em agosto. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de dois anos paralisada devido à pandemia, a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes terá uma edição especial no dia 21 de agosto em Porto Alegre. A festa religiosa para a padroeira da cidade terá como slogan “O Coração do povo de Porto Alegre” e irá homenagear os 250 anos da Capital. A expectativa dos organizadores é de que mais de 200 mil fiéis participem do evento, em seu tradicional trajeto a pé do Centro Histórico até o Santuário, nas proximidades das pontes do Guaíba.

Para tratar dos preparativos da procissão, o padre Remi Maldaner, pároco da Igreja dos Navegantes, e a secretária do Santuário Navegantes, Dione Tarso, estiveram reunidos nesta segunda-feira (4), na sede da Secretaria de Cultura, com o diretor de eventos da SMCEC, Evandro Hazzy, e a coordenadora de projetos, Adriana Martins.

Conforme a programação, no dia 14 de agosto, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes será levada em carreata, às 10h, desde o Santuário de Navegantes, até o Santuário Nossa Senhora do Rosário, onde permanecerá até 21 de agosto, dia da procissão.

Programação:

14/8

9h – Missa

10h – Carreata Traslado

11h30 – Entrega da Imagem no Santuário Nossa Senhora do Rosário

19h – Missa da Novena Maria, Mãe do povo de Porto Alegre

21/8

7h30 – Missa no Santuário Nossa Senhora do Rosário

8h30 – Saída da procissão

10h30 – Missa campal com arcebispo Dom Jaime Spengler

14h – Missa – padre Luiz Ricardo Xavier

16h – Missa – padre Jaime Caspary

17h – Entronização no Santuário Nossa Senhora dos Navegantes.

