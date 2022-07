Esporte Em meio a rumores de transferência, Cristiano Ronaldo não se apresenta ao Manchester United

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Retorno do português após as férias estava marcado para esta manhã, mas CR7 não se apresentou alegando "problemas familiares" Foto: Reprodução Retorno do português após as férias estava marcado para esta manhã, mas CR7 não se apresentou alegando "problemas familiares". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Depois de afirmar que deixaria o Manchester United se recebesse uma “oferta satisfatória”, segundo jornal inglês, Cristiano Ronaldo não se apresentou nessa manhã no CT dos Red Devils, em Manchester, na Inglaterra. Ao contrário de diversos companheiros de equipe que retornaram após os compromissos com as seleções nacionais, CR7 ainda não começou os trabalhos da pré-temporada 2022/23 com o clube.

O contrato do português com o United vai até junho de 2023, com opção de ser estendido para mais um ano. A expectativa de CR7 ao voltar para seu antigo clube era de conquistar títulos e elevar o futebol da equipe, e logo foi frustrada.

Com a eliminação da Champions League nas oitavas de final e o modesto sexto lugar na Premier League 2021/22, que garantiu apenas a vaga para a Europa League, o desejo do português pela saída da equipe aumentou. De acordo com o “The Times”, Ronaldo acredita ter ainda três ou quatro anos jogando em alto nível, e planeja disputar a UEFA Champions League em todos eles. Se permanecer no United, CR7 não jogará a principal competição de clubes da Europa pela primeira vez em 20 anos.

Na temporada 2021/22, Cristiano Ronaldo entrou em campo com a camisa dos Red Devils em 38 ocasiões, marcando 24 gols. Aos 37 anos, ele tem contrato até o final de 2023 com o clube inglês, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o futuro do jogador.

CR7 recebe um salário de 1.92 milhões de libras por semana, o que em reais fica em torno de R$12.4 milhões.

