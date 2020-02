Dicas de O Sul Edição especial de carnaval do Brick de Desapegos

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Evento acontece no dia 16 de fevereiro, das 11h às 20h Foto: Divulgação Evento acontece no dia 16 de fevereiro (domingo), das 11h às 20h Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O carnaval bate à porta. Para proporcionar que todos estejam preparados para os bloquinhos ou aquele descanso no litoral, o Brick de Desapegos realiza uma edição especial na Associação Israelita Hebraica (Rua General João Telles, 508 – Bom Fim), em Porto Alegre.

Marcado para o dia 16 de fevereiro (domingo), o Brick de Carnaval no Hebraica reunirá mais 30 expositores, entre desapegos, brechós e marcas autorais. Das 11h às 20h o público poderá conferir espaços com moda vintage, retrô, atual e autoral.

Esta edição trará convidadas especiais: a modelo e atriz Vitória Brodt, que foi eleita Miss Porto Alegre em 2018, e a empresária Aline Zanchi. O evento terá muita música e opções deliciosas para comer e beber. Além disso, a programação inclui ainda alternativas de looks de carnaval, muito glitter com a marca Glitter Ecológico e adereços da marca Allah.la.o para compor o look perfeito para os bloquinhos.

O Brick de Desapegos é uma feira de moda sustentável que incentiva e fomenta o desapego. Em suas edições congrega expositores de desapegos (pessoas físicas que querem repassar suas pecinhas queridas), brechós itinerantes (pessoas jurídicas) e marcas autorais sustentáveis. Além da venda de vestuário, a cada edição, um conteúdo sobre moda sustentável para debater e refletir.

Serviço:

Brick de Carnaval no Hebraica

Quando: 16 de fevereiro (domingo);

Horário: das 11h às 20h;

Endereço: Hebraica RS (Rua General João Telles, 508 – Bom Fim);

Entrada Franca

