Notas Brasil Edifícios de São Paulo proíbem visitas, corretores e festas

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Temendo o relaxamento da quarentena em São Paulo e o “efeito Gabriela Pugliesi” entre os condôminos, prédios e condomínios residenciais da capital paulista e do interior do estado têm proibido que moradores recebam visitas, autorizem entrada de corretores e compradores ou até a realização de festas privadas, como aconteceu com a influencer digital.

