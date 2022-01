Rio Grande do Sul Edital para rodada de conciliação de precatórios devidos pelo governo gaúcho será publicado neste mês

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é reduzir de forma significativa o estoque de 65 mil precatórios no Estado Foto: Reprodução O objetivo é reduzir de forma significativa o estoque de 65 mil precatórios no Estado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) informou que o edital para a realização de acordos em precatórios devidos pelo governo do Estado será publicado ainda neste mês.

A ação, que é resultado de um termo de cooperação entre o Judiciário e o Executivo, pretende reduzir de forma significativa o estoque de 65 mil precatórios no Estado.

A juíza Alessandra Abrão Bertoluci, coordenadora da Central de Precatórios do TJ-RS, afirmou que a digitalização de todos os precatórios, finalizada em dezembro, facilitou a organização dessa medida. Segundo ela, essa será a maior rodada de conciliação desses títulos já realizada.

“Precisamos saber se há interesse nesses acertos. Deve haver um desconto de até 40% no valor total devido do título. Todos serão convocados, mas sugerimos que o credor interessado na conciliação procure de antemão seu advogado para que possa saber se o seu respectivo precatório está em condições de ser objeto de acordo, pois, às vezes, algumas situações acabam prejudicando a realização do acerto”, orientou a magistrada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul