Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2022

Foram apreendidos dinheiro, ceduleiras, celulares, HDs, pen drives e cartelas de bingo Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na noite de quinta-feira (13), a Operação Resiliência com o objetivo de combater os jogos ilegais no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em Capão da Canoa, Xangri-lá, Osório, Tramandaí, Imbé e Cidreira. A polícia apurou mais de 40 denúncias sobre locais onde haveria máquinas caça-níqueis e jogo do bicho.

Os policiais apreenderam dinheiro, ceduleiras, celulares, HDs, pen drives, cartelas de bingo e outros objetos de interesse para investigação. A operação contou com a participação de 96 policiais civis e 23 viaturas.

