Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Pleito será realizado no dia 24 de março, no Rio de Janeiro Foto: Reprodução Pleito será realizado no dia 24 de março, no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Neste domingo (16), o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ednaldo Rodrigues publicou, no jornal “O Globo”, o edital de convocação para as eleições da entidade. O pleito está agendado para o dia 24 de março, às 10h30, com a segunda convocação prevista para às 11h30, na sede da Confederação.

A eleição acontece nas vésperas do confronto entre Brasil e Argentina, válido pela 14° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece às 21h30min, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Para a partida, os principais jogadores de cada Seleção estarão de fora da partida. Messi foi diagnosticado com uma lesão no adutor e Neymar, também lesionado, não estarão com suas equipes para o embate.

Ednaldo mantém agenda intensa de reuniões com clubes das séries A e B e tem apoio de presidentes de federações. Ronaldo Fenômeno, que havia manifestado o desejo de concorrer à presidência, desistiu da candidatura.

O estatuto da CBF prevê, no máximo, duas reeleições na presidência da entidade – a mudança estatutária foi aprovada em novembro do ano passado, por unanimidade, em votos das federações estaduais. Ednaldo completou mandato como interino, depois da destituição de Rogério Caboclo, e se elegeu em 2022 para mandato até março de 2026. Ele pode ficar no poder até 2034.

O rito é o seguinte: a Assembleia Geral Eleitoral deve ser convocada por três vezes em jornal de grande circulação, com antecedência mínima de oito dias, mas, em caso de urgência, esse prazo pode ser reduzido para cinco dias.

Sem Ronaldo, os bastidores da CBF apontam apenas para um possível concorrente: o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. No momento da intervenção de Ednaldo – afastado na Justiça do Rio de Janeiro em dezembro de 2023 -, ele chegou a se colocar como pré-candidato contra Flávio Zveiter.

Ao mesmo tempo que a possibilidade ainda é remota pela adesão a Ednaldo nos últimos tempos – e que culminou na desistência de Ronaldo -, não está descartada uma corrida de última hora. Nem mesmo apoio do Fenômeno, após a candidatura frustrada.

