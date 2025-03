Grêmio Presidente do Grêmio provoca o Inter após a final do Gauchão

O presidente concedeu uma entrevista coletiva após o Gre-Nal Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Neste domingo (16), Alberto Guerra, presidente do Grêmio, concedeu uma entrevista coletiva após a final do Campeonato Gaúcho e, mesmo perdendo o título para o rival, provocou o Inter.

“Quero dizer ao meu torcedor para se orgulhar, porque são oito finais (seguidas). Imagina o que seria para o Grêmio jogar uma final a cada quatro anos?”, disparou.

O presidente fez uma alusão as precoces eliminações do Colorado nos últimos anos dos estaduais. A última vez em que o Inter havia sido finalista da competição tinha sido em 2021, quando perdeu a final para o próprio Grêmio.

Em seguida, Guerra lamentou a perda da competição desta temporada, mas diz que o clube está de cabeça erguida para o restante do ano.

“A gente não pode fazer terra arrasada porque não ganhou o Campeonato Gaúcho, e nem achar também que, se tivesse ganho, estaria tudo certo.”

O Grêmio empatou com o Inter nesse domingo (16), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da final do Gauchão 2025. O resultado de 1 a 1 deu o título ao Colorado, encerrando uma sequência de sete títulos estaduais por parte do Tricolor. O clube voltou a conquistar o Gauchão após quase nove anos de jejum.

