Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Segundo o treinador, sua equipe cometeu erros apenas nos primeiros 15 minutos Foto: Lucas Uebel/Grêmio Segundo o treinador, sua equipe cometeu erros apenas nos primeiros 15 minutos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico do Grêmio Gustavo Quinteros, não viu muita superioridade do time do Inter durante os confrontos da final do Campeonato Gaúcho. Após um empate por 1 a 1 entre os rivais nesse domingo (16), o Colorado se sagrou campeão da competição e impediu o octacampeonato consecutivo do Tricolor.

“Lamentavelmente, 15 minutos em que cometemos erros na Arena nos fez perder a final. Só foram 15 minutos em que cometemos erros e o rival aproveitou, converteu. Depois disso, não teve diferença. Creio que a diferença foi a favor do Grêmio”, opinou o treinador.

Na partida de ida, na Arena, o Inter marcou seus dois gols com três minutos de diferença. No jogo de volta, Quinteros entendeu que o Tricolor foi prejudicado por erros de arbitragem que, segundo o técnico, foi algo constante no Campeonato.

“O gol que o Inter fez foi um golaço do Enner Valencia. Creio que 50% do Enner Valencia e 50% um erro terrível do árbitro. Estávamos vendo, e Wagner rouba a bola muito bem. Em nenhum momento faz falta. São coisas que nos tem acontecido. Nos expulsam jogadores. Tivemos, contra o Juventude, na Arena, uma arbitragem fatal. Hoje a arbitragem foi ruim para o Grêmio. Sentimos que nos custou caro”, lamentou.

Para defender seu trabalho, que vem sendo muito contestado, Quinteros relembrou que o Grêmio perdeu todos os três clássicos disputados na última temporada. Em 2025, foram dois empates e uma derrota.

