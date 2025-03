Grêmio Grêmio mantém confiança em Quinteros após perda de título e críticas da torcida

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Presidente Alberto Guerra diz que trabalho do treinador é constante e não é influenciada por um ou outro resultado

O técnico Gustavo Quinteros vem sendo muito criticado por parte da torcida do Grêmio pelo recente desempenho da equipe. Entretanto, o clube mantém a confiança no trabalho do treinador. Ao menos foi o que que deu a entender o presidente Alberto Guerra após o empate contra o Inter por 1 a 1 no Beira-Rio.

“Isso não vai abalar. São todos profissionais extremamente qualificados. Sabem do potencial, do momento do clube, da equipe, do treinador, da adaptação inclusive do próprio treinador em um país novo, do estilo de jogo. Como já referido, a gente está contente com o que tem visto no dia a dia de trabalho e sabe que vai melhorar mais ainda durante o ano” garantiu o presidente.

Guerra afirmou que a avaliação e cobrança sobre o trabalho de Quinteros é constante e não é influenciada por um ou outro resultado.

“Essa conversa é feita diariamente, semanalmente, não em função da derrota ou da vitória do Campeonato Gaúcho. Reuniões de trabalho, a gente avalia, conversa, questiona, também é questiona. Isso não vai mudar” disse ele.

Apesar das más atuações na Copa do Brasil, o Grêmio segue vivo na competição e disputará três torneios no restante da temporada. Além da competição nacional, o Tricolor gaúcho terá pela frente a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.

