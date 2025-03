Inter Jogadores e torcida do Inter provocam o Grêmio após final do Gauchão

17 de março de 2025

O Colorado encerrou um jejum de estaduais que durava quase nove anos Foto: Ricardo Duarte/Inter O Colorado encerrou um jejum de estaduais que durava quase nove anos. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Neste domingo (16), o Inter empatou com o Grêmio por 1 a 1, no Beira-Rio, e se sagrou campeão do Campeonato Gaúcho após nove anos.

Em campo, a comemoração foi provocativa com os rivais. Os jogadores estavam vestidos com uma camiseta escrita “ser octa não é para qualquer um”, fazendo referência quando a equipe fez o feito inédito entre os anos de 1969 e 1976. O título conquistado pelo Colorado impediu o octacampeonato do Tricolor.

Um dos jogadores que mais comemoraram foi o zagueiro Vitão, que disse: “no sul, octa só o Inter”. Além de segurar um caixão com as cores do rival.

O próprio perfil do Inter na rede social “X” aproveitou para provocar o Grêmio.

