Inter Roger Machado fala sobre a importância do título para o Inter: ‘Significa muito’

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Técnico concedeu entrevista coletiva após o título Foto: Ricardo Duarte/Inter Técnico concedeu entrevista coletiva após o título. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (16), após o Inter conquistar o título do Campeonato Gaúcho, Roger Machado concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre o restante da temporada. O técnico falou sobre a importância pessoal do troféu e também comentou sobre os altos e baixos de sua carreira.

Ainda em campo, Roger recusou dar entrevistas aos repórteres por achar injusto com os outros colegas de imprensa que não estavam presentes no momento.

“A carreira do desportista é cheia de altos e baixos, uma maratona. É preciso ter resiliência para saber aprender com as baixas e comemorar os ápices”, falou o treinador sobre o significado do título para ele.

“Ter conseguido resgatar a cumplicidade do torcedor com os jogadores do time, a força dessa rivalidade estadual (Internacional x Grêmio) significa muito para mim.”

“Chegamos no auge do campeonato, de forma invicta, impedindo que o adversário conquistasse uma grande marca. Vencendo e convencendo, que é o mais importante.”

Ao ser questionado sobre a importância de conquistar o Gauchão de forma invicta, Roger foi interrompido pelos jogadores para o famoso banho de gelo após títulos. Logo em seguida, respondeu a pergunta.

“A gente sabe que alguns estaduais marcam mais do que outros, né? Foi assim em 97 com o Internacional, foi assim em 2007 também, se a gente pegar uma história recente pelo lado do Grêmio. Dependendo de como o cenário regional está, ele assume um peso diferente. E essa final de estadual, essa conquista, ela vai ficar marcada, por todos esses elementos que foram debatidos ao longo de toda essa competição, né?”

Ao ser perguntado sobre sua esperança na conquista de outros títulos no ano, o treinador comentou:

“Eu penso que sim, mas se vamos conquistá-los, só mais lá para frente a gente vai saber. Na verdade, esse momento é construído. Você vai percebendo pequenos momentos, indícios. Nas adversidades que você supera, nos jogos que você vira, nos resultados que você mantém. Aí você precisa canalizar que essa energia toda seja direcionada para um lugar. É uma construção que vai te dando alguns sinais ao longo do caminho. E mesmo com saídas, com chegadas, com lesões, o grupo continuou coeso e com um objetivo único.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/roger-machado-fala-sobre-a-importancia-do-titulo-para-o-inter-significa-muito/

Roger Machado fala sobre a importância do título para o Inter: ‘Significa muito’

2025-03-17