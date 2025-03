Inter Carbonero, do Inter, é convocado para a Seleção da Colômbia

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Jogador enfrenta a Seleção Brasileira nesta quinta-feira (20) Foto: Ricardo Duarte/Inter Jogador enfrenta a Seleção Brasileira nesta quinta-feira (20). (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesse domingo (16), Johan Carbonero, do Inter, foi convocado para a Seleção da Colômbia. O jogador recebeu a notícia após o título do Campeonato Gaúcho conquistado com a camisa do Colorado. O atacante foi chamado pelo técnico Néstor Lorenzo após o corte de Luis Sinisterra, do Bournemouth-ING.

Carbonero estará entre os relacionados para a partida contra a Seleção Brasileira, que acontece nesta quinta-feira (20). A Colômbia também enfrenta o Paraguai, no dia 25, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Confira o comunicado

“A comissão técnica da Seleção Colombiana anunciou que o jogador do AFC Bournemouth (ENG), Luis Sinisterra, não poderá se juntar ao elenco para as Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026, nas rodadas 13 e 14.

Em vez disso, Johan Carbonero, do SC Internacional (BRA), se juntará à lista de 26 convocados pelo diretor técnico Néstor Lorenzo.

O treinador, sua comissão técnica e todo o time desejam a Sinisterra uma rápida recuperação e retorno à ação.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/carbonero-do-inter-e-convocado-para-a-selecao-da-colombia/

Carbonero, do Inter, é convocado para a Seleção da Colômbia

2025-03-17