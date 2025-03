Esporte Mbappé supera primeira temporada de Ronaldo Fenômeno no Real Madrid

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O jogador ainda tem mais 17 jogos para disputar nesta temporada Foto: Reprodução O jogador ainda tem mais 17 jogos para disputar nesta temporada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No último sábado (15), Mbappé chegou aos 31 gols com a camisa do Real Madrid na temporada 24/25, após anotar duas bolas na rede do Villarreal pelo Campeonato Espanhol. A marca ultrapassa os números de Ronaldo Fenômeno em seu primeiro ano no clube merengue.

O francês tem apenas 44 jogos com a camisa dos galácticos e já soma 31 gols marcados e balançando as redes em todas as competições que disputou. Fenômeno marcou 30 com a mesma quantidade de jogos em 2002/03.

Observando a história do clube, Mbappé fica atrás apenas de Zamorano (37), Cristiano Ronaldo e Van Nistelrooy (ambos com 33), em se tratando de gols na primeira temporada pelo Real Madrid. Porém, o francês ainda tem mais 17 jogos nesta temporada.

Ivan Zamorano (1992/93) – 37 gols em 45 jogos; Cristiano Ronaldo (2009/10) – 33 gols em 35 jogos; Ruud Van Nistelrooy (2006/07) – 33 gols em 47 jogos; Kylian Mbappé (2024/25) – 31 gols em 44 jogos; Ronaldo Fenômeno (2002/03) – 30 gols em 44 jogos.

“São lendas que marcaram uma época, mas no final isso não números. Se eu marco muitos mais gols que Ronaldo e Cristiano, não significa que seja melhor. O mais importante é ajudar e ganhar títulos. marcar gols é importante, mas só vale a pena se ganhamos La Liga, a Copa do Rei e a Champions”, declarou Mbappé à emissora oficial do Real Madrid.

O fato é que o Real segue vivo nessas três competições mencionadas. Com a vitória sobre o Villarreal, o time reassumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol, mas depende do resultado do clássico deste domingo entre Atlético de Madrid e Barcelona.

Mbappé, aliás, é o vice-líder na artilharia da liga espanhola, com 20 gols, só um a menos do que Lewandowski. Na Champions ele tem sete, a quatro de distância de Raphinha, também do Barça. Desde que 2025 começou, o atacante francês marcou 17 vezes.

“Me sinto muito bem, meu 2025 está sendo muito bom com o Real Madrid, e individualmente também. Quero ajudar o time a ganhar e espero fazer mais quanto voltarmos da data Fifa”, disse. O próximo compromisso do Real é só no dia 29 de março, contra o Leganés.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/mbappe-supera-primeira-temporada-de-ronaldo-fenomeno-no-real-madrid/

Mbappé supera primeira temporada de Ronaldo Fenômeno no Real Madrid

2025-03-17