Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Confira a convocação de Scaloni para próximos confrontos da Seleção Argentina Foto: Divulgação/Inter Miami

Lionel Messi foi diagnosticado com uma lesão no adutor no último jogo do Inter Miami e está de fora da partida entre Argentina e Brasil que acontece no próximo dia 25, às 21h. A partida é válida pela 14° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O problema físico do craque foi divulgado pela TV TyC Sports, minutos antes do técnico Lionel Scaloni, da Argentina, divulgar a lista de convocados para os próximos jogos da seleção. Dybala também está fora desta Data Fifa após se lesionar durante a vitória da Roma sobre o Cagliari.

Assim como a Argentina, o Brasil também perdeu seu principal astro, Neymar, que também está lesionado.

Convocação da Argentina

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Walter Benítez (PSV);

Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Walter Benítez (PSV); Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Pezzella (River Plate), Balerdi (Olympique de Marselha), Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Racing), Tagliaficco (Lyon);

Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Pezzella (River Plate), Balerdi (Olympique de Marselha), Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Racing), Tagliaficco (Lyon); Meio-campistas: Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Mac Allister (Liverpool), Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Benjamin Domínguez (Bologna), Almada (Lyon);

Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Mac Allister (Liverpool), Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Benjamin Domínguez (Bologna), Almada (Lyon); Atacantes: Nico González (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Santiago Castro (Bologna).

A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 25 pontos somados em 12 jogos. Lionel Messi é o artilheiro do torneio até aqui, com seis gols marcados. Além do Brasil, a seleção argentina enfrentará o Uruguai, em Montevideo, nesta sexta-feira (21).

