Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

O atual diretor do clube inglês esteve na Arena, no CT profissional e em Eldorado Foto: Caroline Motta/Grêmio O atual diretor do clube inglês esteve na Arena, no CT profissional e em Eldorado (Foto: Caroline Motta/Grêmio) Foto: Caroline Motta/Grêmio

O diretor esportivo do Arsenal, Edu Gaspar, junto a três dirigentes do clube inglês foi recebido nesta segunda-feira (16), na Arena do Grêmio, para uma visita ao CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e o CFT Presidente Hélio Dourado, conduzida pelo presidente Alberto Guerra.

Além de conhecer as instalações gremistas, o objetivo do encontro foi saber mais sobre as metodologias e os processos aplicados no CT profissional, no que tange ao preparo dos profissionais da equipe principal, em uma conversa que contou também com a presença do diretor de futebol Antônio Brum, do executivo Luis Vagner Vivian e do técnico, Renato Portaluppi.

O trabalho desenvolvido pelo DCSP (Departamento de Ciência, Saúde e Performance) e os cuidados prestados aos atletas também foram pauta do encontro, com explanações feitas pelo coordenador do setor, Rafael Barleze.

Logo depois, o grupo encaminhou-se para Eldorado onde foi recebido pelo coordenador geral das categorias de base Francesco Barletta, para conhecer o complexo e as atividades desenvolvidas com os jovens talentos do Tricolor.

Edu Gaspar aproveitou a data Fifa para viajar ao Brasil e visitar alguns clubes em São Paulo, Rio de Janeiro e nas regiões Sudeste e Sul do País, visando estreitar relacionamento do Arsenal FC e identificar oportunidades de negócios.

O dirigente assumiu o cargo de diretor do clube europeu, onde também atuou como jogador, em 2019, logo após ter deixado a função de coordenador de seleções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) entre 2016 e 2019.

2023-10-17