Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Na visita, o profissional elogiou a estrutura ofertada pelo clube gaúcho aos seus jogadores Foto: Reprodução/Inter

O Inter recebeu a visita de um representante do Arsenal, da Inglaterra, na manhã desta segunda-feira (16). Organizado para promover maior aproximação dos clubes e prospectar futuras parcerias entre as instituições, o encontro apresentou aos ingleses, liderados por seu Diretor Esportivo, Edu Gaspar, as estruturas dos CT Parque Gigante e Alvorada, além do projeto do CT de Guaíba.

Ídolo do Arsenal nos tempos de atleta, Edu Gaspar atua como Diretor Esportivo desde julho de 2019, quando deixou o cargo de coordenador de seleções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Na visita, o profissional elogiou a estrutura ofertada pelo clube gaúcho aos seus jogadores.

“Foi um prazer conhecê-los. Estive com o presidente, nas instalações da base e profissional e fiquei impressionado com o nível dos profissionais do Inter”, disse o diretor.

O representante do clube inglês foi recepcionado pelo presidente Alessandro Barcellos. O mandatário colorado agradeceu o Arsenal pela visita e destacou a relevância do encontro.

“Tivemos o prazer de receber aqui uma das maiores instituições do planeta, vice-campeã da Premier League na temporada passada e reconhecida pela utilização de jovens atletas na sua história. O Internacional está sempre aberto a iniciativas que estreitem os laços da comunidade do futebol, e é um orgulho perceber que nossa estrutura foi elogiada pelos ingleses. Trabalhamos para oportunizar instalações cada vez melhores tanto para o Celeiro de Ases quanto ao grupo profissional”, disse o mandatário colorado.

2023-10-17