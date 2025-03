Brasil Eduardo à frente de comissão de Relações Exteriores da Câmara é prioridade zero para o partido de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

O PL tem como estratégia usar essa comissão como palanque para fustigar Moraes e o governo do presidente Lula (PT). (Foto: Arquivo/EBC)

O Partido Liberal (PL) tem como foco absoluto colocar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.

Segundo fontes próximas do assunto, o motivo é o pedido do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF) de apreensão do passaporte do deputado e de investigação por suposto atentado à soberania nacional.

O ministro do STF Alexandre de Moraes pediu posicionamento sobre o assunto à Procuradoria-geral da República (PGR), mas ainda não houve resposta até a última atualização deste post. O plano do PL era pedir a comissão, mas não ser necessariamente a primeira pedida. Agora, sim.

O PL tem como estratégia usar essa comissão como palanque para fustigar Moraes e o governo do presidente Lula (PT).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a publicar mensagem no X alegando que a possível apreensão do passaporte do seu filho tem como objetivo impedi-lo de assumir a comissão que analisará acordos entre Brasil e China assinados na cúpula do G20, que ocorreu no Rio de Janeiro em novembro do ano passado.

Para fontes dentro do partido, esses acordos assinados entre Brasil e China são do interesse do governo Lula. Como eles passam pela Comissão de Relações Exteriores, o governo não quer Eduardo Bolsonaro na presidência. Contudo, a avaliação é que essa possibilidade de retenção do passaporte pode fazer aumentar a exposição de Moraes na comissão, que é justamente o que o PL quer fazer.

Por ter a bancada com o maior número de deputados, o PL tem direito às duas primeiras escolhas para presidir comissões. Uma dessas escolhas seria Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores. Há possibilidade de o partido buscar também a presidência da Comissão de Saúde da Câmara e também da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), segundo fontes.

A pressão de Eduardo para que o governo americano aplique sanções às autoridades brasileiras é um ataque à soberania nacional. A ação no STF irritou parlamentares ligados a Bolsonaro.

A decisão do PL sobre o tema deve ser oficializada até a próxima quinta-feira (13). As informações são dos portais G1 e Revista Veja.

