Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

Deputado afirmou que não pretenda abrir mão do mandato e é possível que o cassem por excesso de faltas. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou nessa segunda-feira (14) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por tentar estabelecer um diálogo com o governo americano de Donald Trump para reverter a taxação de 50% sobre produtos brasileiros. Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio foi desrespeitoso ao acionar “o sexto escalão” americano enquanto ele próprio teria acesso à Casa Branca.

Após flertar com o apoio ao tarifaço de Trump, Tarcísio recuou e passou a estabelecer diálogo com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, por uma saída para a questão econômica.

Tarcísio também procurou ao menos dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para consultá-los sobre a possibilidade de a Corte autorizar uma viagem de Jair Bolsonaro para negociar com Trump.

Dos Estados Unidos, Eduardo afirmou ao jornal O Globo que não pretende abrir mão do próprio mandato e que é possível que ele seja a cassado “por faltas”.

“Faltou inteligência ao Tarcísio nesta negociação, e faltou respeito a mim. Bolsonaro tem um filho nos Estados Unidos, com acesso à Casa Branca, e ele tenta passar por cima disso, dialogando com pessoas do sexto escalão da diplomacia americana, sem nos consultar. É uma clara falta de respeito. E o pior: sem consultar Jair Bolsonaro. Não sabemos a interpretação que os ministros do Supremo podem ter de um pedido para que ele venha aos Estados Unidos”, disse Eduardo.

Réu por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro teve seu passaporte apreendido desde fevereiro do ano passado e está impedido de deixar o País. A ação penal na Corte foi apontada por Trump como uma das razões para impor uma taxa de 50% para produtos importados do Brasil. Em carta endereçada ao governo brasileiro, o presidente dos EUA tratou o julgamento como “caça às bruxas”.

A proposta de autorizar Bolsonaro a viajar aos EUA para negociar com Trump, entretanto, já havia sido mencionada pelo irmão dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em um discurso no Senado na última quinta-feira (10).

“Se Lula não tem capacidade, poderia pedir ao Alexandre de Moraes (ministro do STF) para devolver o passaporte pro Bolsonaro, que ele vai pra lá e resolve”, afirmou Flávio.

Licenciado do próprio mandato desde março, Eduardo diz que não renunciará ao posto, já que o prazo de afastamento se encerra no próximo domingo. Ele diz ser possível perder o mandato por faltas, a exemplo do que aconteceu em abril, quando a Mesa Diretora da Câmara cassou o mandato do deputado Chiquinho Brazão por faltar a sessões plenárias.

“Eu não abro mão do meu mandato, não vou renunciar. Estou fora do Brasil por um motivo, com propósito, e não vou colaborar com um sistema que quer me prejudicar. Ainda estou debatendo a possibilidade com a minha assessoria, mas é certo que não vou abrir mão do mandato. É possível que cassem por faltas, se for o caso, podem cassar”, completou Eduardo. (Com informações do jornal O Globo)

