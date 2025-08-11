Política Eduardo Bolsonaro diz não ter culpa de cancelamento de reunião do ministro da Fazenda com os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

O ministro atribuiu o cancelamento à atuação de forças de extrema direita que mantêm interlocução com a Casa Branca. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) diz não ter culpa pelo cancelamento da reunião que o ministro Fernando Haddad (Fazenda) teria nesta quarta-feira (13) com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para discutir a sobretaxa de 50% imposta ao Brasil foi cancelada.

Em entrevista à GloboNews, o ministro atribuiu o cancelamento à atuação de forças de extrema direita que mantêm interlocução com a Casa Branca e citou o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA.

Em nota conjunta com o ex-comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo, Eduardo negou interferência. “Haddad prefere culpar terceiros pela própria incompetência, enquanto Lula só fala besteira por aí e inflama a crise diplomática”, escreveram eles.

“Há quase duas semanas, o presidente Donald Trump declarou emergência econômica nos EUA, apresentando de forma clara as razões. Até que o Brasil enfrente esses pontos, qualquer reunião será mera encenação —e, portanto, inútil”, prosseguiram.

“Não temos, nem pretendemos ter, qualquer controle sobre a agenda do secretário do Tesouro dos EUA. O sr. Bessent é um profissional admirável, que cumpre as diretrizes determinadas pelo presidente e preserva única e exclusivamente os interesses do povo americano”, acrescentaram.

Eles afirmaram ainda que vão para Washington, D.C. nesta quarta para uma série de reuniões com autoridades americanas “porque mantemos portas abertas”. “Talvez Lula também as tivesse se, em vez de proteger o próprio regime e fazer bravata ideológica, colocasse a diplomacia e o interesse nacional em primeiro lugar”, afirmam.

Haddad disse que a “militância antidiplomática dessas forças de extrema direita que atuam junto à Casa Branca”, após tomarem conhecimento da sua declaração sobre a reunião com Bessent, “agiram junto a alguns assessores do presidente Trump, e a reunião com ele, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada”.

“Recebemos essa informação um ou dois dias depois do anúncio que eu fiz. Em que o Eduardo, publicamente, deu uma entrevista [dizendo] que ia procurar inibir esse tipo de contato entre os dois governos, porque o que estava em causa não era questão comercial. (Ele) Deixou claro isso em uma entrevista pública”, acrescentou.

O ministro reforçou que o cancelamento da agenda com o Tesouro americano ocorreu após a declaração de Eduardo. “Não há coincidência nesse tipo de coisa”, afirmou. (Com informações do jornal Folha de S.Paulo)

