Política O presidente da Câmara dos Deputados diz que a Casa está pronta para reagir ao tarifaço de Trump

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Motta (foto) declarou que já discutiu o tema diretamente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a Casa “está de prontidão” para receber a proposta do governo federal que visa minimizar os impactos do chamado tarifaço. Segundo ele, a expectativa é que a proposta seja apresentada até esta terça (12). Em entrevista concedida ao programa Ponto de Vista, da revista Veja, Motta declarou que já discutiu o tema diretamente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e que a Câmara está preparada para analisar as medidas assim que forem formalizadas pelo Executivo.

A declaração de Motta ocorre em um momento de alta sensibilidade política e econômica, diante das recentes discussões sobre o aumento de tributos e a pressão de diversos setores da sociedade e do empresariado. O tarifaço, como ficou conhecido, tem gerado preocupação tanto entre parlamentares da base quanto da oposição, o que reforça a importância de uma articulação eficiente entre os poderes para evitar impactos mais profundos sobre a economia.

Além da questão fiscal, Motta também comentou, durante a entrevista nessa segunda-feira (11), o episódio ocorrido na semana passada envolvendo parlamentares bolsonaristas. Na última sexta-feira (8), por meio da Mesa Diretora da Câmara, ele formalizou o pedido de suspensão de 14 deputados que ocuparam a Casa de maneira irregular, em um protesto que gerou forte repercussão.

Sobre o caso, o presidente da Câmara classificou a ação como um “movimento sem precedentes” e afirmou que o comportamento dos deputados será tratado com o rigor necessário. Ele destacou que os parlamentares envolvidos podem ser punidos com a suspensão de salários e do direito de apresentar emendas durante todo o período da penalização.

Em outro ponto importante da agenda econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia programado uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, prevista para esta quarta (13). O objetivo era discutir aspectos do tarifaço e buscar possíveis caminhos para aliviar os impactos econômicos. No entanto, o encontro foi cancelado pelo próprio secretário norte-americano, o que representa um revés nos esforços de articulação internacional do governo brasileiro.

Também nessa segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi homenageado em uma sessão especial realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Durante seu discurso na cerimônia, Moraes afirmou que, apesar dos “erros e acertos” do Judiciário brasileiro, a independência garantida pela Constituição tem fortalecido a atuação desse poder, reforçando a importância do equilíbrio institucional no país. (Com informações da revista Veja)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/o-presidente-da-camara-dos-deputados-diz-que-a-casa-esta-pronta-para-reagir-ao-tarifaco-de-trump/

O presidente da Câmara dos Deputados diz que a Casa está pronta para reagir ao tarifaço de Trump

2025-08-11