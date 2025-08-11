Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Política O presidente da Câmara dos Deputados diz que a Casa está pronta para reagir ao tarifaço de Trump

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Motta (foto) declarou que já discutiu o tema diretamente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a Casa “está de prontidão” para receber a proposta do governo federal que visa minimizar os impactos do chamado tarifaço. Segundo ele, a expectativa é que a proposta seja apresentada até esta terça (12). Em entrevista concedida ao programa Ponto de Vista, da revista Veja, Motta declarou que já discutiu o tema diretamente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e que a Câmara está preparada para analisar as medidas assim que forem formalizadas pelo Executivo.

A declaração de Motta ocorre em um momento de alta sensibilidade política e econômica, diante das recentes discussões sobre o aumento de tributos e a pressão de diversos setores da sociedade e do empresariado. O tarifaço, como ficou conhecido, tem gerado preocupação tanto entre parlamentares da base quanto da oposição, o que reforça a importância de uma articulação eficiente entre os poderes para evitar impactos mais profundos sobre a economia.

Além da questão fiscal, Motta também comentou, durante a entrevista nessa segunda-feira (11), o episódio ocorrido na semana passada envolvendo parlamentares bolsonaristas. Na última sexta-feira (8), por meio da Mesa Diretora da Câmara, ele formalizou o pedido de suspensão de 14 deputados que ocuparam a Casa de maneira irregular, em um protesto que gerou forte repercussão.

Sobre o caso, o presidente da Câmara classificou a ação como um “movimento sem precedentes” e afirmou que o comportamento dos deputados será tratado com o rigor necessário. Ele destacou que os parlamentares envolvidos podem ser punidos com a suspensão de salários e do direito de apresentar emendas durante todo o período da penalização.

Em outro ponto importante da agenda econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia programado uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, prevista para esta quarta (13). O objetivo era discutir aspectos do tarifaço e buscar possíveis caminhos para aliviar os impactos econômicos. No entanto, o encontro foi cancelado pelo próprio secretário norte-americano, o que representa um revés nos esforços de articulação internacional do governo brasileiro.

Também nessa segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi homenageado em uma sessão especial realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Durante seu discurso na cerimônia, Moraes afirmou que, apesar dos “erros e acertos” do Judiciário brasileiro, a independência garantida pela Constituição tem fortalecido a atuação desse poder, reforçando a importância do equilíbrio institucional no país. (Com informações da revista Veja)

Eduardo Bolsonaro diz não ter culpa de cancelamento de reunião do ministro da Fazenda com os Estados Unidos
Presidente da Câmara dos Deputados critica atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos: “País prejudicado”
