Política Eduardo Bolsonaro diz que bancos podem sofrer "multa violenta" por manter ativas as contas de Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Avaliação inicial no setor financeiro foi de que apenas as operações em dólar estariam proibidas para Moraes. (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve em Washington (EUA) nesta semana para uma série de encontros com representantes ligados ao governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante a visita, Eduardo utilizou suas redes sociais para fazer duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e levantar alertas sobre as consequências da sanção aplicada pelos EUA ao magistrado com base na Lei Magnitsky.

A lei, geralmente direcionada a autoridades acusadas de corrupção ou violações graves de direitos humanos, prevê, entre outras punições, o bloqueio de bens e contas bancárias sob jurisdição americana. O deputado sugeriu que os bancos brasileiros que ainda mantêm contas ativas em nome de Moraes estão em situação delicada diante das sanções impostas.

“Os bancos que mantêm contas de Moraes estão sob sério risco. Pode vir uma notificação, pode vir uma multa violenta. Há uma fortíssima possibilidade da temperatura aumentar ainda mais para certas autoridades brasileiras”, escreveu Eduardo Bolsonaro em suas redes sociais nessa quinta-feira (14), em tom de advertência.

No setor financeiro, a interpretação inicial foi a de que apenas transações internacionais — especialmente em dólar — estariam comprometidas para o ministro, permitindo que ele mantivesse contas em moeda nacional. No entanto, especialistas seguem debatendo o real alcance da Lei Magnitsky e se suas implicações poderiam afetar também instituições financeiras brasileiras que operam em conformidade com as normas internacionais.

Eduardo Bolsonaro também tem ventilado a possibilidade de que outros ministros do STF venham a ser alvos de sanções semelhantes, incluindo medidas que poderiam se estender a figuras do Congresso Nacional. Segundo o deputado, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também estariam no radar. Ambos resistem a medidas que interessam ao grupo bolsonarista: Motta não avança com a pauta da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro, enquanto Alcolumbre mantém travado o processo de impeachment contra Moraes.

Em paralelo, o ex-presidente Donald Trump voltou a se manifestar publicamente sobre o cenário brasileiro. Em declarações feitas nesta quinta-feira, Trump criticou novamente o STF, referindo-se ao processo contra Jair Bolsonaro como uma “caça às bruxas”. Como resposta, anunciou um novo tarifaço contra produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos.

Além disso, os EUA revogaram vistos de ministros do Supremo e de outras autoridades brasileiras, especialmente aquelas ligadas ao extinto programa Mais Médicos, que trouxe médicos cubanos ao Brasil. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

