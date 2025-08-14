Política Lula defende a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro: “É a verdadeira traição da Pátria”

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

"Ele foi para lá para instigar os americanos contra nós. Não dá para a gente ficar quieto", disse Lula. (Foto: Ricardo Stukcert/PR)

O presidente Lula (PT) afirmou nessa quinta-feira (14) que Eduardo Bolsonaro (PL) está “traindo o País” e defendeu a cassação do deputado federal.

“Ele (o ex-presidente Jair Bolsonaro) mandou o filho para os Estados Unidos. Filho que é deputado federal e vocês (deputados) têm que pedir a cassação dele porque ele está traindo o País. Esta é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá para instigar os americanos contra nós. Não dá para a gente ficar quieto”, disse Lula em discurso em Pernambuco.

O presidente participava da cerimônia de inauguração da Fábrica de Hemoderivados da Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia), na cidade de Goiana, na Zona da Mata.

Durante seu discurso, Lula criticou o tarifaço imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e disse que o Brasil e os americanos têm uma longa relação diplomática. “O Trump fez uma insensatez com o Brasil. Porque nós somos parceiros deles há 200 anos, nossa relação diplomática é muito antiga. Não é de hoje”, disse.

O mandatário também falou que Jair Bolsonaro “está sendo julgado porque os comparsas dele delataram ele” e que o ex-presidente precisa “parar de resmungar”.

“A segunda coisa que ele (Trump) disse é que nós estamos perseguindo o ex-presidente, que aqui no Brasil não tem direitos humanos. Tão bonzinho que ele (Bolsonaro) era… É importante ficar claro: não tem nenhuma acusação de nenhum opositor ao ex-presidente. Ele está sendo julgado pelas mazelas que ele fez, pela tentativa de golpe, pela preparação do assassinato ao presidente Lula, ao vice Alckmin, ao (ministro do STF) Alexandre de Moraes”, continuou.

“Também não aceitamos dizer que no Brasil não tem direitos humanos por causa dele (Bolsonaro). Ele deveria ser julgado em um tribunal internacional pela quantidade de mortes da covid que ele tem responsabilidade. Pelo menos 300 mil mortes é da irresponsabilidade dele, de receitar remédio que não prestava para nada, de dizer que quem tomava vacina virava gay, virava jacaré”, afirmou Lula, que foi aplaudido pelo público.

Ao falar de Trump, o petista também citou a articulação do Planalto para regular as redes sociais. “Ele (Trump) falou que nós não podemos regular as plataformas digitais deles. Ele não vai aceitar. E nós estamos fazendo um projeto de regulação. Terminamos e vamos mandar (ao Congresso Nacional). Aqui no Brasil tem lei, que vale para nós e para as empresas estrangeiras que estão aqui dentro”, disse.

“E nós não vamos permitir a loucura que se faz contra criança e adolescente, a pedofilia, a estimulação ao ódio, a quantidade de inverdades e mentiras, com risco à democracia e o estado de direito.”

Mais tarde, em outra agenda no estado, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos) endossou o apelo para que Eduardo seja cassado.

“Esse povo (bolsonaristas) está trabalhando contra o povo brasileiro, trabalhando contra o emprego. Eduardo Bolsonaro é uma vergonha para o Brasil. Deveria ser cassado.”

Além de Goiana, o presidente cumpriu outras duas agendas em Pernambuco nessa quinta. À tarde, visitou um hospital particular no Recife para anúncios do programa Agora Tem Especialistas e participou da entrega de títulos de regularização fundiária em Brasília Teimosa, na zona sul do Recife.

Segundo o governo federal, a nova planta industrial vai produzir, a partir do plasma humano, medicamentos de alto custo, como Albumina, Imunoglobulina e Fatores de Coagulação VIII e IX, usados no tratamento de queimados graves, pacientes de UTIs, hemofilias, doenças raras e em grandes cirurgias. O investimento foi de R$ 1,9 bilhão.

Estatal vinculada ao Ministério da Saúde, a Hemobrás recolhe plasma excedente de 72 hemocentros públicos e serviços de hemoterapia no país, segundo o governo federal. O insumo, que atualmente é enviado para processamento no exterior, passa a ter maior parcela de produção no território nacional, ainda segundo o governo federal.

A fábrica inaugurada nessa quinta permite que o Brasil produza, em quatro anos, até 500 mil litros de plasma fracionado por ano e seis tipos de medicamentos.

Ausência

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), não compareceu ao evento em Goiana e não deve acompanhar Lula no Recife. Ela está no interior em compromissos oficiais. Em outras ocasiões, Raquel adiou agendas para poder estar junto com o presidente. A vice-governadora Priscila Krause (PSD) foi a responsável por representar o governo estadual.

Nos bastidores, a ausência é interpretada por petistas como um recado sobre as eleições de 2026. Para eles, Raquel não irá apoiar a reeleição de Lula. Enquanto isso, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), que deve ser o candidato apoiado pelo presidente para governador, acompanha Lula inclusive em Goiana.

Antes dependente da cana-de-açúcar, a cidade é um dos principais polos de desenvolvimento de Pernambuco após a instalação das fábricas da Hemobrás e do polo automotivo, como a fábrica de carros da Jeep. (Com informações da Folha de S.Paulo)

